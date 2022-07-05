世界衛生組織（WHO）今天宣布，截至6月底，該組織共接獲5322例經實驗室確認的猴痘病例通報，其中85%都集中在歐洲地區。

儘管病例正迅速增加，世衛仍未敲定相關委員會召開第2次緊急會議的日期。

世衛發言人柴伊布（Fadela Chaib）在日內瓦（Geneva）告訴媒體記者，「從今年1月1日至6月30日止，我們共接獲5322例實驗室確認病例和1例死亡通報。」

值得注意的是，確診人數在短短8天內暴增56%。根據世衛截至6月22日的資料，當時全球染疫人數為3413例。

自5月初以來，西非與中非以外地區的猴痘病例激增。柴伊布表示，如今全球已有53個國家通報感染病例。

柴伊布指出：「85%的病例集中在歐洲，其次是非洲、美洲、地中海東岸和太平洋地區。」

她還說，「世衛持續要求各國特別關注猴痘病例，以阻止疫情進一步擴散。」

世衛於6月23日曾召開專家委員會緊急會議，以決定猴痘疫情是否構成WHO最高層級警戒「國際關注公共衛生緊急事件」（Public Health Emergency of International Concern, PHEIC）。

根據會議結果，儘管全球各地爆發的猴痘疫情是令人深感憂心、且不斷發展的健康威脅，但目前尚未構成「國際關注公共衛生緊急事件」。