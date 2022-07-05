新竹市長林智堅的中華大學、台大國發所碩士論文被指抄襲，直接延燒到他將辭職參選的桃園市長選戰，由於桃園是年底九合一選舉的兵家必爭之地，最新爆出的論文門風波也成為朝野攻防焦點。國民黨台北市前議員羅智強在臉書PO出一段影片，裡面一位正妹大喊：「林智堅，不踹共，就退選！」連喊了3次，一口輪轉台語被稱是「女版謝龍介」，引發熱議。

林智堅論文門成為萬眾矚目的熱門話題，羅智強也沒在這波戰火中缺席，今(5日)在他的臉書PO出一段影片，裡面出現一位正妹，原來是他強力輔選的子弟兵、雲林縣議員參選人陳芳盈，她在32秒的影片中強力嗆聲：「林智堅，不踹共，就退選！」強調因為很重要，所以喊了3遍。

羅智強在臉書PO出陳芳盈用台語嗆聲林智堅的影片。（圖／取自羅智強臉書）

陳芳盈在影片中表示：「台北市議員王鴻薇說，林智堅2008年在中華大學發表的碩士論文涉嫌抄襲，甚至就連錯字『籃球』寫成『藍球』都一樣。」她直言：「論文抄襲就是學術小偷，林智堅請說清楚，否則退選；還是說要學他的大老闆，把論文封存30年？」

由於陳芳盈台語流利，羅智強留言笑稱：「這是女版謝龍介嗎？」並附上陳芳盈同支嗆聲影片的TikTok連結。有網友回應：「還真有像女版謝龍介(笑)，芳盈說台語真的嚇嚇叫欸」，也有人表示「那個智不應該唸成志氣的志啦，就好像強哥的智常被唸錯一樣，哈哈哈哈哈」，吸引羅智強回覆「專業」。

另有網友諷刺表示，「公園堅連錯字都照抄，忠於原著的精神真令人敬佩」、「讚~智強，你的徒弟有你的風範喔！加油」、「芳盈妳的台語好棒，女版謝龍介，你們都一定贏」。

羅智強日前啟動全台環島輔選，由於他之前曾「愛台灣走透透」，全台有不少他的子弟兵追隨者，如今他也幫雲林的子弟兵陳芳盈強力拉抬聲量。