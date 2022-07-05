台北國賓飯店麵包房「Corner Bakery 63」開新店了，為持續讓喜歡精品麵包與糕點的消費者買到、吃到「Corner Bakery 63」的麵包、蛋糕與甜點，國賓飯店集團在台北市中山北路與民生東路的轉角再開新店，原位在台北國賓飯店一樓的「Corner Bakery 63」仍持續營運，俟確定何時啟動改建後才會停業。所以，這段時間，消費者可以在「2個轉角」買到國賓的麵包與蛋糕。

國賓麵包房每日烘焙各式新鮮麵包，深受顧客喜愛，將近傍晚時分就會全部售罄。廚齡20年的麵包房主廚楊千毅因能「讀懂」麵包訊息，被人稱作「麵包翻譯師」。楊千毅說，「麵包會說話」！?從菌種培養，到揉合麵糰，依比例加入原物料，熟成發酵與膨脹，按壓麵包後回彈的速度，都是訊息。「麵包在告訴你，它準備好了沒」。而廚齡超過20年點心房主廚楊文雄，法式和日式經典甜點功底扎實，雙廚聯手、精品烘焙，讓顧客可以飽嘗幸福的甜蜜滋味。

「Corner Bakery 63」民生門市已自七月開始營業，顧客來自此和到本店一樣，可以自由選購麵包和甜點，也可以點杯國賓特調，細細品嚐享受一段小麥味的午後時光。