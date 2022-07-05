上周是許多高中以下期末考日，繼松山高中發生洩題情形後，台北市永春高中6月29日舉行期末考，但「高二數學A」有近8成考題與校內某老師考前發給任教班級的練習試卷幾乎相同，僅有些微部分修正，引來家長質疑不公平；對此，校方表示，會將期末考成績調整納入平時成績計算，並召開教評會查看有無不妥。

據了解，永春高中期末考高二數學A考題共有15題，但其中有近8成題目與某老師考前發給任教班級的練習試卷雷同；有家長不滿指出，這名教師在線上授課期間，透過網路發布期末考範圍練習試卷電子檔給學生，共有3份試卷、31題，但期末考題目卻出現多題雷同，僅數字變換、字句微調。

此外，這名教師在今年度3月還曾獲台北市特殊優良教師，並在6月30日被公告獲得教育部111年師鐸獎，但家長表示，已非首次有出題重疊狀況，甚至學生都傳開，若段考為該師命題，考前寫該師的練習卷會大量命中段考試題。

校方坦言，期末考題確實與特定班級平時測驗卷考題有高相似度，可能影響公平性，校方因此決議處理調整學期成績配分比例，將這次期末考成績調整納入平時成績計算，前兩次期中考與平時成績占比則分別調為25％、25％、50％。

校方表示，事後老師也有表達歉意，但並非洩題，理科考試常會有基本分，可能是拿課本習題修改數據，若立即認定老師有問題並不公平，學校會針對老師召開教評會，並展開行政調查，由教評委員審議有無不妥。