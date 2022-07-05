女星何妤玟恢復單身狀態後，時常上談話性節目分享對感情觀看法，且她有話直說的性格也不時引發話題；日前在節目上進行通告費排行預測，何妤玟資歷最深，被許多人認為通告費最高，沒想到只排第二，讓她大走心質問「你們是看罩杯在付錢的嗎？」近日她在社群平台上難得曬出美胸，好身材展露無遺。

女星何妤玟穿衣風格多選擇露出修長美腿，很少會選擇露胸的衣著，昨（4日）她在Instagram限時動態發文，標記拐拐（許采晴）和琳妲（林羿禎），直呼感謝：「謝謝妳們讓姐變妹」，畫面中何妤玟綁著公主頭，頭上用灰紫色緞帶裝飾，仔細一看她的服裝卻被辣到，她穿著淡紫色外套，內搭一件灰色的運動Bra，不忘自豪喊話：「怎麼樣今天胸部快要蹦出來了吧？」

畫面中何妤玟事業線深邃，胸型渾圓，好身材十分火辣，讓許多網友吃驚，原來平常好身材都藏起來了。何妤玟強調：「不是我在說這個NuBra效果真好，還有這個運動衣真是舒服好看」，力推身上穿的商品，而她身上穿的這件運動Bra正是網拍女神拐拐自創的運動內衣品牌，拐拐也轉發何妤玟的限時動態，積極推廣品牌產品。

何妤玟分享穿運動內衣，罕見讓美胸出來見客。（圖／何妤玟Instagram）

何妤玟日前出席好友蘇心甯的生日趴，穿著高開衩旗袍秀出大長腿，氣質典雅獲得不少粉絲稱讚「真夠成熟美」、「妳的姊妹都跟妳一樣水」、「妳的腿真的超美超性感️，翹腿更美️，讓人受不了」。