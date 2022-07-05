盛產芒果的玉井農民，看著朝陽學子示範如何用芒果皮做成手抄紙，避免農業廢棄物造成環境污染。（朝陽科大提供）

雲林莿桐鄉出產蒜頭，每逢蒜頭加工時蒜膜四處亂飛，造成環境髒亂；台南玉井芒果好吃，但芒果套袋及製作芒果乾時削下的芒果皮，會造成農業廢棄物。朝陽科大學子運用技術和巧思，將這些農業廢棄物製成「蒜膜紙」、「芒果皮手抄紙」，每一個作品都獨一無二。

雲林莿桐鄉每年大約種植100多甲的蒜頭，蒜頭加工必須脫去外層薄膜，質地很輕的蒜膜四處飛散，造成環境髒亂。朝陽科大工設系所結合興南社區發展協會，將蒜頭外膜經過特殊處理，煮沸、攪成紙漿，讓蒜膜的美麗紋路發揚光大，社區大大小小又研發出精緻小燈飾、顏色華麗的開口獅、手作筆記本、討喜的小豬豬等蒜膜紙文創品，讓人看了目不暇給，也帶來社區發展新契機。

朝陽科技大學視覺傳達設計系學子參加農委會舉辦的「大專生洄游農村競賽」，駐村台南市玉井區愛文山社區2個月，意外發現玉井芒果套袋及製作芒果乾削下的芒果皮，會造成農業廢棄物。學子突發奇想蒐集廢棄的白色套袋，拔除套內鐵絲，洗淨後先用剪刀剪成小碎片，再放入果汁機中加水攪打成泥狀，加入事先熬煮萃取的芒果葉、芒果皮等汁液，再次攪打，最後手捏成形，烘乾後就是「體驗包」內的半成品材料，民眾自行泡水後，即可製作出一張屬於自己的手抄紙。

值得一提的是，體驗包的黃色束口袋，則是以芒果皮天然染色；手抄紙有各種顏色，紅色代表愛文，綠色代表黑香，黃色則代表金煌，分別代表玉井地區不同芒果的種類。該項作品最後榮獲「大專生洄游農村競賽」銀獎及環境永續獎項。