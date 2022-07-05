朝陽健康農糧中心輔導有才村種植有機黑豆，邀請境外生體驗黑豆入粽端午飄香。（朝陽科大提供）

朝陽科大連續5年獲得「世界綠能大學」評比全球百大；連續3年（2020-2022）獲得天下USR大學公民獎私立技專校院總排名第一；2022年又獲得第3屆遠見USR大學社會責任獎綜合績效技職大學組楷模獎。多次獲得永續獎項，不禁讓人思考：科大學子「動手做、解決問題」的特質，為何能和時下最流行的議題「環境永續」如此契合？朝陽科大應用化學系兼健康農糧中心主任錢偉鈞給了最好答案。

錢偉鈞主任今年正好進入朝陽科大應化系滿25年，他坦言服務第3年時，應化系就面臨了招生的挑戰。當時為了讓應化系找到出路，錢偉鈞想盡辦法找出技職校院應化系的差異性，讓學生未來就業有方向，認為「值得來讀朝陽科大應化系」。而由當時應化系陳家鐘老師執行之農委會費洛蒙研究計畫，運用化學原理與技術減少害蟲、讓農民減少農藥用量，就成了錢偉鈞最早的切入點。

「我們用化學的設備，做了很多農業的事情！」2008年朝陽科大應化系成立「費洛蒙中心」，2013年隨著系上曾瑞昌老師加入費洛蒙研究團隊，建立製程成本便宜的合成技術，「費洛蒙中心」也擴大為「健康農糧中心」。

此外，雲林縣面積最小、人口最少的鄉鎮褒忠鄉，因為在雲林麥寮與相對繁榮的斗六中間，幾乎是個三不管地帶。朝陽科大承接農業輔導業務後，錢偉鈞籌備大學社會責任（USR）計畫時，發現褒忠鄉的勞動力還在，田地面積也不小，但農民生產動機不強。於是他找到當地的農產品「黑豆」，協助農民加工成黑豆咖啡、黑豆茶、黑豆麵條等，甚至還找來行銷與流通管理系、休閒事業管理系等幫忙賣農產品，讓當地農業社區翻轉。無論是費洛蒙中心或是黑豆計畫，USR開枝散葉的同時，其實也早已經超越了招生的目標，而找到了應化系存在的意義。

本身是「斜槓」高手的錢偉鈞，不但是大學教授、下鄉幫忙做USR，還是教育廣播電台節目「Crazy實驗室」的製作人兼主持人，而且這主持人還不是玩票性質，而是得過廣播金鐘獎最佳少年節目主持人獎。他以自身成長經歷思考，文理只能二選一嗎？希望能打破台灣的教育限制，國民教育不是要把每個人培養成科學家，而是讓每個國民有科學素養；就像他廣播節目是做中小學科展，但他發現每次最困難的反而不是科學研究本身，而是簡報的部分，因此做科學教育的人真的要好好培養語文能力、表達能力，「讓大家知道，科學也是『人』去做出來的，要有『人』的溫度！不然的話，我們國家即使有一千個學測滿級分的高材生，也沒有用。」