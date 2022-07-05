日本寫真界外表光鮮亮麗，可惜多半女優的職業壽命都不長，有許多女孩費盡千辛萬苦，才咬牙當上寫真女優，卻因各種因素中止事業。現年24歲的石田桃香擁有D級魔鬼好身材，甜美外型神似女星有村架純，自15歲起進入演藝圈卻到22歲才拍寫真走紅，苦熬7年終於成名，日前卻宣布隱退消息令人不捨。

石田桃香早在15歲時便進入演藝圈，2019年正式投入寫真界拍攝，當時的她已經22歲，無從和18歲青春女優相比，於是她才剛一出道寫真界，便將全身上衣脫得徹徹底底，不管什麼尺度都願意拍，穿上比基尼拍攝，或是迎接濕身照只是基本款，2021年她的首本寫真乾脆全裸，和她清純外表呈現極大反差。

不過，近來她的曝光量卻大為減少，就有粉絲關心是不是出了什麼事？果然，1日她便在IG向粉絲透露，說明去年身體便已感到不舒服，上月底和經紀公司合約到期後，決定不再續約，退出演藝圈的活動，也謝謝粉絲一直這麼支持她，之後會改朝其他方向發展，令粉絲們紛紛大呼可惜，並要她繼續努力加油。

雖然可惜粉絲仍對她寫下諸多鼓勵的話：「挖每次看到雜誌有妳都被治癒了」、「再也看不到好看的牛奶了」、「一直令人眼花撩亂的泳裝不見了」、「無論妳將來要過什麼生活都會好想妳」、「妳的笑容很甜美，美麗身影陪伴我孤獨時光」、「寂寞卻無能為力希望以後都能好好的」，總共有6.8萬粉絲集體發出哀號。