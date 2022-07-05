女子已詭異的姿勢「假碰瓷」撞貨車，最後還被貨車駕駛拍下狼狽的樣子。（翻攝自記者爆料網）

連玻璃都嚇出一身冷汗！先前在基隆曾發生「假碰瓷」車禍，女子詭異的躺在轎車下；如今也有位女子，看著貨車快接近，竟然以半蹲下的奇怪姿勢行走，當貨車停下後，女子還自己滾到車子底下，所有的行為都被貨車行車紀錄器拍下，最後，女子還雙手扶地，仰著頭欲和貨車司機爭論；網友笑翻「連玻璃都嚇出一身冷汗」」。

「記者爆料網」臉書貼出1段15秒行車紀錄器影片，影片中有輛貨車行駛在台北市南港區成福路上，快接近路口時，遠遠可以見看有女子身影逐漸靠近，該貨車趕緊煞停下來，但該女子卻是已半蹲下之姿行走，最後在刻意往貨車車頭撞上來，然後倒在地上，自行滾到車底，駕駛也拿著手機拍下女子雙手扶地，仰著頭看著駕駛，疑似雙方在爭論；該影片貼文也寫下「專業的碰瓷高手在民間，車都停了還可以摔進車底，真的不簡單」。

影片一出，網友笑噴紛紛留言表示，「好有趣」、「這好像跑去殯儀館討錢的女的」、「如果被追撞，後車就巴比Q了」、「窮瘋了嗎？」、「這個沒有被撞死真的有點可惜」、「連玻璃都嚇出一身冷汗」、「想錢想瘋了嗎？找台聯結車不是比較有效果嗎？」。