好市多商品包羅萬象，其中也包括鑽石、黃金等奢侈品。一名女網友發現好市多再度上架金條，一公斤要價約175萬元，讓她不禁好奇，「真的會有人來Costco買金條嗎？」有網友透露自己「買過幾次」，也有人指出，好市多的金價是以進貨價基準來定價，與銀樓相比較划算。

一名女網友3日在臉書社團「爆廢公社」發文，並附上她在好市多拍下的金條照片，從圖片可見，這款瑞士原裝的999.9一公斤黃金條塊要價175萬599元，讓她不禁好奇，「真的會有人來Costco買金條嗎？」

貼文一出，不少網友直言，「買過幾次」、「一堆人買呢，你去Costco社群看就知道了」、「我有買過，不是當場拿給你，要結帳後拿著收據，等主管交給你」，另有人表示，「上次在台中好市多，看到有人買金飾，一套組60幾萬」。

也有網友指出，與銀樓相比，在好市多買金條更為划算，「好市多的金價是以進貨價基準來定價，所以後面若黃金價格上漲是有利差的」、「好市多金價比外面便宜一點」、「現在35盎司的黃金值185萬多，扣掉耗損應該還是有賺」、「單純刷現金回饋的卡，是賺錢的喔」。