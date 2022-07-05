大陸女星范冰冰在2018年捲入陰陽合約逃稅案，被重罰天價罰款後淪為劣跡藝人，不只如日中天的演藝事業一夕崩塌，也和她當時論及婚嫁的男友李晨分手，自此感情狀態成謎；范冰冰6月中旬被拍到和神祕男互動親暱，隨後新歡身分被起底是位金融業副總裁，最近還帶他「見家長」與媽媽、弟弟吃飯，但帥氣明星弟范丞丞反應卻很冷，兩人看起來超不熟。

范冰冰被拍到3日和媽媽、弟弟逛街購物，買完東西3人在一間餐廳下車，范冰冰親弟范丞丞是前選秀男團「NINE PERCENT」成員之一，但他下車第一件事情就是幫媽媽和姊姊提戰利品，范冰冰則和媽媽走在後方聊天；而狗仔爆料，當天是「見家長」，范冰冰副總裁男友早就在餐廳包廂內等候。

范冰冰日前和媽媽、弟弟范丞丞逛街購物，結束後帶他們跟男友吃飯，被外界瘋猜是「見家長」。(圖/ 摘自微博)

在用餐結束後，范冰冰一行人走出餐廳，氣氛看起來很融洽，尤其范媽媽貌似很滿意「準女婿」，在幾句寒暄後，范媽媽和范丞丞一起坐車離開，范冰冰則繼續和男友的兩人約會；眼尖網友注意到，范冰冰一行人走在一起時，范丞丞和「新姊夫」總是離很遠，從范丞丞反應發現兩人不太熟，沒有什麼交流。

范冰冰一行人被拍到，范丞丞貌似和新姊夫很不熟，距離都遠遠的。(圖/ 摘自微博)

范冰冰新戀情曝光後，男友身分被起底，有一名自稱和其同公司的網友表示，范冰冰男友是1981年生，目前是一間金融集團副總裁，屬於公司中最年輕的高管，個性隨和，工作能力相當強，過去當過18年軍官，拿過功勳，轉換跑道後，也是以「軍事化管理」。