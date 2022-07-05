「底片搖滾樂團」The Tic Tac睽違7年發行第二張專輯《正常人的條件》，耗時長達兩年錄製，中間又遇到疫情攪局，一度讓團員只能在家視訊相互編曲，最後才順利完成，鼓手莊雨潔笑說：「那時候每天報完新聞離開主播台，就衝回家趕快錄音，真的很怕發不出來。」她還首次在專輯挑戰獻唱台語歌，溫暖聲線也被歌迷大讚：「可以往台語女歌手發展！」

2008年成軍的The Tic Tac 由創作首腦徐元彥成立，後來找來華視新聞主播莊雨潔擔任鼓手，樂團2015年發行首張專輯《正常的生活》便入圍金音獎最佳新人、最佳樂團，中間歷經幾張EP發行及團員更替，2019年加入兩位新生代樂手詹詠翔、吳峻宇，才成為今日4人編制樂團。The Tic Tac善於以民謠外衣包裹搖滾靈魂，加上電吉他鋪陳的厚重聲響，讓音樂散發有如底片般顆粒，歌曲也著重在記錄生活百態，有如一台相機捕捉縮影，因此被稱為「底片搖滾樂團」。

莊雨潔首次挑戰演唱台語歌〈0609零陸零玖〉，本業是華視新聞主播的她，內心擁有一顆搖滾靈魂，兩種身分切換，也讓觀眾跟歌迷感受多變個性。她表示：「會想嘗試唱台語，一部分來自家裡成長環境都還是講台語，加上樂團成員元彥在組團之前常以台語創作，所以我們希望能唱一首家人也能聽得懂的歌。」錄製過程，還因為團員之間的腔調不同有些拉扯，後來請到華視台語主播確認發音咬字，讓音韻更加優美，雨潔溫暖又真摯的聲線，引起歌迷一片好評，還稱讚有機會可以多往台語歌曲發展，讓她驚喜萬分。

The Tic Tac 將於7月14日在Revolver 與石青羅林、午休失眠舉辦《Massive Ugly 醜到受不了》演出，另外也預告9月16日會在Legacy Taipei舉辦睽違許久的專場。