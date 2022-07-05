立法院副院長蔡其昌獲民進黨提名參選台中市長已超過2個月，與盧秀燕的差距是否有縮小？《美麗島電子報》最新民調出爐後分析指出，在實力至上的民進黨，蔡其昌至今拿不出團結統合派系的聲望，指控盧秀燕是「不稱職的媳婦」後，連在泛綠選民支持度都跌至52.3%；而從種種對盧秀燕有利、對蔡其昌不利的民調數字看來，綠營若不檢討，絕沒有自動拉近差距的可能性。

根據《美麗島電子報》最新台中市民調顯示，現任市長盧秀燕的信任度達76.3%，較4月時增加6.4個百分點；對蔡其昌的信任度為28.1%，較4月時減少4.8個百分點。

對於年底選舉如果只有盧秀燕和蔡其昌競選，有57.6%表態投給盧秀燕，16%投給蔡其昌，雙方差距已從4月時的28.2個百分點，擴大到41.6個百分點；且全台中14個議員選區，蔡其昌獲得的支持度幾乎都在2成以下，因此《美麗島電子報》董事長吳子嘉認為，民進黨台中選情低靡程度近年罕見。

滿意度方面，台中市民眾有75.1%滿意盧秀燕施政表現，比4月調查增加4.2個百分點，不滿意的有19.5%，比4月減少3.5個百分點，未明確回答有5.4%。值得注意是，愈傾向認為台中市目前疫情不嚴重的民眾，愈滿意盧秀燕的施政表現，即使不滿意盧秀燕與市府防疫工作的台中市民眾，仍有30.6%滿意盧秀燕施政。

此外，信任蔡其昌的民眾也有65.1%滿意盧秀燕施政，而台中市長選舉會投給蔡其昌的民眾，也有24.9%滿意盧秀燕施政表現。

對於盧秀燕帶領台中市政府進行防疫工作的整體表現，民調顯示72.9%台中市民眾滿意（比2021年8月減少18.2個百分點），22.3%不滿意（比2021年8月增加14.7個百分點），未明確回答有4.9%，可見台中市民眾對盧秀燕帶領市政府的防疫表現，與整體施政表現的滿意度相近（75.1%滿意、19.5%不滿意）。

最新民調同時詢問台中市民眾對蔡其昌的信任度，結果有28.1%信任蔡其昌（比2020年7月減少4.8個百分點）、有31.6%不信任（比2020年7月增加5.3個百分點），未明確回答有40.3%。

《美麗島電子報》分析，更值得綠營警惕的是，蔡其昌不僅信任度較低，甚至原有的正面評價也已被逆轉，這已是對任何層級選舉候選人都非常不利的現象，更何況是直轄市長選舉，且距離投票只剩下4個多月，蔡其昌已經明顯面臨迫切的危機。