羅小白帶著女兒朝聖「救援小英雄波力互動特展」。寬宏藝術提供

羅小白今(15日)帶女兒參觀《救援小英雄波力互動特展 台北站》，羅小白表示，平常跟著女兒一起看的卡通人物突然都從電視裡走出來，自己也意外很興奮！

為歡慶波力來台深耕十周年，主辦單位特別將松菸3號倉庫打造成布魯姆斯小鎮，更策劃多項設施，不少小朋友進到展場直接嗨翻天，羅小白也帶女兒前來體驗。羅小白指出，允寶滿一歲1個月後開始認得車子，在路上看到車子都會說「哺哺」。她偶爾會用YT播波力的主題曲給他看，聽到音樂的允寶都會開心的一起搖。

羅小白說：「我覺得波力這卡通很棒，不只是看卡通而已，還可以在當中認識各式救援車，讓孩子從小就有救援的概念。允寶看到波力的遊戲車都會吵著要坐，尤其是是安寶的車，不管大的小的看到都一定要爬上去！除了可以實際駕駛的各種救援小英雄角色小車車，還能搭配途中小任務，感受突破挑戰的感覺，開十趟還是覺得很好玩」，羅小白也透露，她已經報名暑假要去上駕訓班，「希望未來不會成馬路三寶！」

救援小英雄波力(ROBOCAR POLI)於2012年正式引進台灣，深耕至今已十周年，是許多小朋友心中的英雄偶像。《救援小英雄波力互動特展 台北站》於松菸3號倉庫展出，展覽時間為2022年6月25日至2022年9月11日，喜售票請洽寬宏售票(Kham.com.tw)。