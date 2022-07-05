據日媒引述消息人士透露，俄羅斯總統普丁近期曾邀請國家主席習近平訪俄，然而習近平以中國的新冠防疫措施為由，表示近期都難以訪俄。

《讀賣新聞》報導稱，近日有中國外交界人士向日媒披露，俄羅斯總統普丁6月15日與中共領導人習近平通電話時，曾邀請習近平訪問俄羅斯，但習近平以防疫為由婉拒。普丁此舉似乎是希望藉由習近平的到訪，避免進一步加深與美國和歐洲的衝突，以及日趨升高的西方經濟制裁壓力。

報導說，普丁2月4日出席北京冬奧開幕式，並與習近平舉行當面會談，會後聯合聲明提到中俄兩國「合作沒有上限」。但在俄烏戰爭發生後，中俄在「合作」的認知上出現差距，一度傳出北京並未給予俄羅斯系統性財政支持及半導體技術轉讓，讓普丁既不滿又非常失望。

報導指出，依照外交禮儀，習近平應回訪俄羅斯，但在今年底中共20大召開前，習近平正力求國內環境與外部環境穩定。

習近平自2020年1月疫情爆發後便未出國訪問，只有今年6月30日至7月1日前往香港出席主權轉移25周年慶祝活動，且晚間仍返回深圳過夜，隔日再前往香港參加慶祝活動。