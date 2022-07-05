一般來說金紙、線香為祭拜所用，人們大多會起敬畏之心，但如果在路上突然看到這些物品，難免讓人有其他聯想，覺得心裡毛毛的。日前一名網友在臉書發文，在路上發現一輛轎車，上面不僅放了香爐、石塊，甚至還有一張字條寫著「生人勿近」，讓他不禁想問附近居民「這台車有什麼故事嗎？」

有一名高雄網友在臉書《爆廢公社》中分享3張照片，只見圖中的銀色小轎車烤漆斑駁，引擎蓋上還有一塊大型白布用4顆石頭壓著，轎車前的保險桿放了一疊金紙以及拜拜用的線香，擋風玻璃上更貼著「平安」、「生人勿近」等標語。該名網友表示，這輛車在路邊已經停很久了，下午時段甚至會看見車主定時來上香祭拜，好奇詢問附近住戶是不有什麼特殊原因？

轎車停放路邊，但車上不僅插香還放金紙，讓人難免感到有點毛毛的。(圖/取自爆廢公社)

轎車停放路邊，但車上不僅插香還放金紙，讓人難免感到有點毛毛的。(圖/取自爆廢公社)

不少網友看到貼文後，紛紛猜測該輛轎車可能曾經發生事故，留言回應：「有神快拜」、「這是寫著撿骨的車，每次看到都毛毛的」、「是有看過有人拜車，原因是：即將報廢，感謝車子這些年的陪伴」。

據《TVBS》報導，這輛轎車停放在高雄三鳳中街的公園某處，一停就是2年，更因為停放地點接近兒童遊憩區，讓不少居民向里長投訴。里長表示，雖然曾好意提醒車主，對方答應後卻依然故我。警方則說，車主的行為並未違法，但確實影響觀瞻，會持續和車主溝通。

對此車主也回應，由於本身是工程人員必須四處奔波，加上個性迷信，才會在車上放置平安符等物品，同時也認為車子裡面有放神明，能夠降低失竊的機率，直說：「我在那邊也沒有犯法呀！」