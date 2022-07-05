台灣啦啦隊擁有不少外型出眾的女神級隊員，更紅到海外，近日，有網友好奇在大家心中最正的啦啦隊員是誰？並列出4個選項，引來3千多名網友熱烈投票與討論。

有網友在Dcard舉辦「誰是最正的啦啦隊員」投票，並列出峮峮、林襄、Yuri陳怡叡、短今4個選項，讓大家票選，最終由峮峮以48%的票數奪下冠軍，幾乎快一半的支持率，人氣相當旺。

峮峮以48%的票數奪下冠軍。(圖／取自峮峮IG)

瑟七沒在選項中，仍被網友提及。(圖／取自瑟七IG)

而接在後面的則是Yuri陳怡叡33%、林襄14%、短今5%，「峮峮真的超正」、「只服峮峮啦」、「Yuri怎麼可能輸」、「林襄怎麼那麼少票」，不過也有人認為選項給得太少「小孩子才做選擇」，還提及其他啦啦隊正妹，其中瑟七、林可、慈妹等人被提及次數最多，「沒有瑟7，失敗」、「慈妹最強」、「林可很可愛呀」、「唯一支持孟潔」。

峮峮(吳函峮)是中信兄弟「Passion Sisters」成員，因為場邊球迷幫忙拍攝一部「炸裂陳子豪」的影片，不僅讓她人氣扶搖直上，還紅到日本，近來她除了啦啦隊的工作，也成為節目《飢餓遊戲》的主持人，表現亮眼受到外界不少好評。