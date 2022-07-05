癌症連續40年都是國人十大死因之首，營養師高敏敏指出，現代人大魚大肉、生活壓力大、作息不佳等因素，導致罹癌率越來越高，其實透過飲食控制，就能預防癌症發生，並列出8種罹癌食物與8種防癌食物，另外也要控制糖和鈉的攝取量。

高敏敏在臉書發文提醒，要避免罹癌，除了生活作息、適度運動，飲食也要避開危險因子，有8類食物要少攝取：

1.燒烤物：肉類經高溫燒烤就會產生癌物質，如異環胺會增加罹患癌症的風險。

2.油炸物：易有環狀芳香烴化合物，可能導致大腸直腸癌。

3.高脂肪食物：易滋養癌細胞，除了癌症之外也容易造成心血管疾病、腦中風等風險。

4.發霉、受污染食材：黃麴毒素是強烈致癌物，容易傷腎、傷肝。

5.醃漬、煙燻食物：鹽漬食物易產生「二甲基亞硝酸鹽」，煙燻易產生「苯並芘」都是屬於致癌物。

6.加工肉類：加工肉屬於一級致癌物，大多會添加「亞硝酸鹽」可能導致罹患大腸癌的風險。

7.檳榔：檳榔子是第一類致癌物，常食用會導致口腔黏膜下纖維化造成口腔癌。

8.酒精：飲酒所產生的乙醛屬於一級致癌物，易引起口腔癌、咽喉癌、食道癌等。

高敏敏列出8種罹癌食物與8種防癌食物，提醒民眾抗癌飲食重點。（圖／翻攝高敏敏 營養師臉書）

至於8種防癌食物，大多為蔬果，有抑制腫瘤、降低癌症機率的效果：

1.十字花科蔬菜：富含吲哚indole。

2.蘋果：槲皮素、纖維等，幫助降低腫瘤風險。

3.櫻桃：花青素、維生素C，降低癌症機率。

4.蔓越莓：含有莓果多酚等抗氧化物。

5.葡萄：含有白藜蘆醇，減緩癌細胞生長、抑制腫瘤。

6.紅蘿蔔：類胡蘿蔔素能幫助抗癌。

7.番茄：茄紅素能預防腫瘤、阻止癌細胞增殖。

8.堅果核桃：不飽和脂肪酸可以減緩癌症延展速度。

高敏敏也補充，除了少吃上述罹癌食物之外，糖和鈉攝取量也要控制，每日精緻糖不超過一天總熱量攝取量的10%、最好能降至5%，每日鈉攝取量不超過2400mg（約6g的鹽）。

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