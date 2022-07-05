小S在與S媽合作的podcast節目《老娘的老娘：小S和S媽的超展開對話》中坦言當年《康熙來了》結束後，第一年她覺得人生好開心，可以當好媽媽、做飯、學習、彈鋼琴；可是第二年老公Mike發現她不對勁，她也驚覺自己怎麼變成愛哭鬼，陷入人生低潮。

回溯康熙停播第一年她真的覺得解脫了，可以開始嶄新人生，一切都很好。可是第兩年開始變成喝多一點就會哭的愛哭鬼，雖然嘴上跟記者聊天都說都不擔心，要做自己，很快樂；可是一旦發現演藝圈沒有自己真的也沒關係，變得很沒有安全感。有一天老公問她怎麼好久都懶得出門，她才發現自己似乎不快樂，趕緊找大S求助。

大S當時一眼就看穿她的沮喪與痛苦，雖然兩人都在家當媽媽，可是大S說，她是很健康的想當全職媽媽，但小S明明還想工作，很希望得到掌聲，為何不承認？大S也直指小S就是不承認內在的渴望，只願意在網路上貼文發言跟觀眾對話，其實最該做的是復出當主持人，小S則擔憂沒有人搭檔，她怕主持得不好，大S給了她一劑強心針，告訴妹妹誰規定一定要搭擋？只要小S肯主持，她願意出面當製作人。

但真正開工之前，小S一直很害怕抓不回主持的感覺、怕幽默感消失，好在攝影機一開，所有害怕憂鬱瞬間閃邊，她立刻找到自己的存在價值，反而格外珍惜回家當媽媽、工作結束當廢人的時間，享受其中。小S表示經過這段體會，她發現找到自己的價值，反而能讓身上每一個角色都快樂起來，工作有工作的快樂，耍廢有耍廢的快樂，當媽媽有當媽媽的快樂。