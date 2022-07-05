日本橫濱知名的百年鐵路便當和燒賣店「崎陽軒」，2020年首度在海外展店就選在台灣台北車站，開幕後一度引起嘗鮮熱潮，今年2月底不敵疫情衝擊及高租金而歇業，讓許多饕客不捨，在尋覓新址數月後，「台灣崎陽軒」八德敦化店今（5日）於台北市八德路三段重新開幕，除了保有最經典誘人的「燒賣便當」系列商品，更為滿足台灣消費者偏好多元品項，新推出近10款台灣限定的餐點吸客。

台灣崎陽軒八德敦化店這次回歸帶來許多新意，不像過去北車店僅供賓客買了就走，八德敦化店新增了讓賓客能坐下用餐的座位區，店內更增設了原本只有在日本崎陽軒店面才買得到的周邊商品櫃，吸睛度也升級；餐點方面，除了保有人氣的多款燒賣系列，也由日本主廚坐鎮全新打造了許多日本美食，如唐揚炸雞燴飯丼、炸豬排燴飯丼、豬排咖哩飯、單品炒飯（付炸天婦羅）等還有多款方便外帶的便當，令人每道都想嘗試。

創立於1908年的「崎陽軒」目前在日本擁約160間店，其販售燒賣便當的故事要追溯到100年前。日本橫濱港開港以來，中華料理文化傳入日本，橫濱開始有琳瑯滿目的中華料理店，當年已販售多年鐵路便當的「崎陽軒」為發展出橫濱站獨有特色的便當以提升競爭力，社長去有眾多中華料理店的南京街（現為中華街）找尋菜色靈感，他看中體積最小巧的燒賣適合放入便當，能讓旅客在列車上方便享用。

「崎陽軒」八德敦化店帶來許多新亮點，除了多了可內用的餐點，外帶商品也更加多元。（何書青攝）

只做方便入口的燒賣還不夠，當時大多店家販售的傳統燒賣多是熱騰騰地品嘗才好吃，「崎陽軒」希望做出讓旅人不用擔心放冷就不好吃的燒賣，便悉心研發1年，最後將燒賣內餡結合了北海道干貝及豬肉，在1928年首次推出以「冷了也很好吃」為賣點的燒賣，1954年更推出搭配米飯及配菜的「燒賣便當」，逐步成為日本最暢銷的鐵路便當之一。

「崎陽軒」最經典的燒賣內餡以北海道干貝及豬肉製成，即使不熱了也有Ｑ彈飽滿的鮮美口感，且不只有傳統蒸製版的燒賣，還有令人食指大動的「煎燒賣」，略帶焦香脆皮的口感也是許多饕客的心頭好。「崎陽軒」的燒賣沾醬也很日式，隨餐附上的是日本人會搭配的是黃芥末及醬油，更凸顯出燒賣的鮮甜滋味，也是推薦吃法。

崎陽軒的經典「燒賣便當」台灣版，融入日本便當文化對配色的講究，每份175元。（何書青攝）

因疫情而備受消費者喜愛的外帶餐盒品項也有多達10幾款可選，相當豐富，並以在門口設置外賣櫃的方式方便賓客挑選購買。外帶餐盒裡包含燒賣的商品有台灣版「燒賣便當」、「燒賣咖哩」、「燒賣咖哩」、「煎燒賣（4個）」、「燒賣（4個）」及「燒賣附陶瓷葫蘆娃」；其中的「燒賣附陶瓷葫蘆娃」很有意思，裡面除了包含20個燒賣，還隨機附送1款外型以品牌吉祥物葫蘆娃打造的可愛醬油陶瓷容器，還可當成筷架使用，而陶瓷上的圖樣與日本店面不同，是特別結合台灣的特色繪製，十分具收藏價值。

「豬排咖哩」可在店內享用，也能選購外帶餐盒版，每份192元。（何書青攝）

「單品炒飯（付炸天婦羅）」同樣可內用或是外帶，每份96元。（何書青攝）

為台灣賓客製作的日本美食外帶餐盒則有「烤雞肉串便當」、「薑燒豬肉便當」、「可麗餅咖哩」、「炸雞咖哩」、「豬排咖哩」、「咖哩飯」、「炸豬排燴飯丼」、「唐揚炸雞燴飯丼」、「炒飯便當」及「單品炒飯（付炸天婦羅）」等，最低每盒96元起；此外，外帶商品櫃也有炸雞、一口可樂餅的點心類可選購。

「燒賣附陶瓷葫蘆娃」包含20個燒賣及1個裝醬油的陶瓷葫蘆娃容器，每份360元。（何書青攝）

崎陽軒特製出台灣限定版的陶瓷葫蘆娃醬油容器，目前共有7種款式讓粉絲蒐集，模樣可愛。（何書青攝）

為歡慶台灣崎陽軒八德敦化店開幕，店家祭出消費滿150元就送「未來港口罩納袋」1個，限量200份，送完為止。此外，店內也推出台灣獨有的集點活動，消費餐點滿100元可獲1點，1年內集滿10點可換1份甜點，20點可換1個只送不賣的吉祥物葫蘆娃相關商品，30點則能兌換1份台灣版燒賣便當。

崎陽軒八德敦化店推出台灣獨有的集點活動，其中集滿20點可兌換只送不賣的葫蘆娃相關商品1個。（何書青攝）

台灣崎陽軒八德敦化店新增了周邊商品櫃，原本只有在日本崎陽軒店面才能買到的商品，即日起也能在八德敦化店內選購。（何書青攝）