一如預期，民進黨選舉對策委員會今晚確定徵召Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）參選花蓮縣長，對戰實力堅強的國民黨徐榛蔚，不過花蓮藍綠政治實力差距懸殊，國民黨喊話來一場君子之爭，綠營則希望力求翻轉，讓花蓮改變。

花蓮國民黨藍營長期執政，過去兩屆縣長選舉，民進黨一度推不出人選應戰，基層炸鍋，認為這次不能缺席，因此力促總統府發言人Kolas返鄉參選。民進黨花蓮縣黨部主委嚴献宗表示，花蓮被列為艱困中的艱困選區，不可否認，Kolas將面臨是場硬戰，但就政黨責任、民主政治，民進黨有責任、負責任推出好人選。

嚴献宗表示，民進黨選對會今晚拍板徵召總統府發言人Kolas Yotaka，地方黨部早已備戰中，將尊重當事人選戰主軸，定調後展開組織架構輔選策略，近期已經率續建構13鄉鎮市競選聯絡處，並邀請地方耆老與黨內資深前輩擔任輔選重責。

本屆花蓮縣長選舉，國民黨徐榛蔚獲12萬1297票、得票率71.5％，刷新歷任縣長得票數；民進黨劉曉玫4萬3879票，得票率25.87％，藍綠差距頗大。

Kolas Yotaka首次投入選戰，就強碰實力堅強的徐榛蔚，一般認為，徐榛蔚有4年政績、5星縣長施政為傲，擁有行政資源優勢，且身段柔軟；Kolas則有中央奧援，年輕有創意，可陪黨提名議員等公職人員，像母雞帶小雞，雙方各擅勝場。選民拭目以待。

針對綠營縣長人選確認，國民黨花蓮縣黨部主委張逸華今晚受訪簡單說，花蓮民風純樸，期待花蓮縣長選舉是君子之爭。