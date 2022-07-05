笑到噴淚！男子網購汽車渦輪，到貨後，打開驚見渦輪旁全塞滿女性內衣，讓他頻頻喊噁心，並且拿夾子把內衣夾到一旁；網友一見也笑翻，「可上網拍賣原汁原味」、「傻傻滴！轉賣原味的把渦輪都賺回來了」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社」發文，並上傳與友人對話照片，照片中可見，原PO友人買渦輪配件，但箱子一打開，卻發現一堆內衣，原PO友人也表示「買一顆汽車渦輪，寄來的旁邊全塞這個(指內衣)」，讓原PO友人超級傻眼，並表示用夾子夾開這些內衣，原PO也詢問友人「哪一間？不知道有沒有病的欸」。

貼文一出，網友全歪樓紛紛留言表示「這是額外福利嗎」、「轉賣原味啊這樣渦輪就回本了」、「笑到噴淚」、「渦輪保護膜沒錯啊」、「轉賣會賺爆」、「可上網拍賣原汁原味」、「限量！買渦輪送繽紛內衣褲！數量有限，送完為止」、「出來玩不要騙，有本事把訂單紀錄PO出來，渦輪*1+原味內衣*20，你騙的了老婆騙不倒我」、

另外也有女網友認為原PO友人喊賺到了「傻瓜，這原味的一組要好幾千」、「原味的捏」、「傻傻的，還能賺一筆耶」、「買到賺到欸，這罩杯很可以」、「買渦輪送燈罩，可以啦」、「如果是『原味』的價格更高」、「傻傻滴！轉賣原味的把渦輪都賺回來了」、「賺到內衣褲超貴」。