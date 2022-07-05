中華女足國腳蘇育萱把年初亞洲盃的進球狀態帶到本季木蘭聯賽，今天補賽對桃園戰神火力全開，全場攻入5球並送出2次助攻，幫助台中藍鯨以8比0大勝，「UU」蘇育萱也締造木蘭聯賽首個「五福臨門」紀錄。

木蘭聯賽過去只有兩次「大四喜」紀錄，分別為2014年花蓮台開賴麗琴、2020年台中藍鯨包欣玄所保持，蘇育萱此前單場最多進球紀錄，則是2019年5月11日對台北國際上演「帽子戲法」，今天也一舉改寫。

此役為6月25日的重賽，當時因為現場豪大雷雨而喊卡。蘇育萱一開賽就火力全開，第5分鐘在左側禁區假動作甩開滑鏟的徐子喬，右腳勁射先馳得點。隨後戰神穩住防線，第31分鐘仍守不住UU與張季蘭的撞牆配合，讓前者再下一城。

兩分鐘後蘇育萱反越位成功，突入右側禁區橫傳助攻侯芳瑋破門，上半場終了前替補上陣的泰國隊長席拉萬左路下底，橫傳蘇育萱完成帽子戲法，這也是席拉萬在木蘭聯賽送出的首次助攻，讓藍鯨上半場4球領先。

桃園戰神門將陳惠珊在第70分鐘上場把關。（中華足協提供）

下半場戰神嘗試壓上搶攻，但攻勢都不足以取得進球，第65分鐘蘇育萱底線回敲，助攻粘菁云射進個人本季首球。第70分鐘，重返足壇的前國門陳惠珊上演木蘭聯賽處女秀，換下香港門神吳卓蔚，但擋不住UU再下兩城，粘菁云也在第86分鐘梅開二度，讓戰神苦吞隊史最大敗仗。藍鯨賽後戰績3勝2和2負，積分11超車新北航源，躍居聯賽第4。

陳惠珊其實是6月25日的先發門將，但該役因天氣因素不算，她賽後表示，很感謝先生林岳平（中職統一獅教頭）願意讓她回到球場踢球，昨也到場加油，「雖然南北這樣跑很累，但短暫放風是媽媽可以紓壓的方式，就很開心了！回到球場的想法很簡單，在場上踢球也好守門也好，就是享受比賽，做好自己的工作職責。」