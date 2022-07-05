女星小甜甜(張可昀)去年1月與小5歲圈外老公宋晉賢登記結婚，同年7月順利產下女兒「米苔目」，共組一家三口的甜蜜家庭，5日她替女兒慶1歲生日，不禁回想升格人母這一年的不容易，吐出當媽心聲：「想必世上唯有自己當了媽媽的媽媽，才能知道媽媽是多麼偉大。」

產後的小甜甜坦言，自己和地方媽媽沒任何不同，「生完垂的差不多垂了，餵母乳不是每個人都會瘦的，我生完就是來到人生肥胖巔峰，而且還驗出甲狀腺問題，雄性激素、多囊性卵巢……都出事啦！所以根本怎樣都瘦不下來……」，不過她不在意，乖乖聽醫生指示吃藥，將來希望自然懷孕，再給米苔目添一個伴。

另一方面，小甜甜口中叨念著當媽後的轉變，「為了自己懷胎十月辛苦生下來的小生命，要學習好多好多東西，耐心脾氣基本醫學，還有甚至根本完全不會的廚藝」，不過母愛勝過一切，無論做什麼她都非常願意，「只因為成為孩子最棒的媽咪，這一切來的不是物質給予，而是從小的踏實讓她知道媽媽都在這裡。」

最後她也曬出多張和老公及米苔目的慶生合照，並大喊：「身為媽媽的我只希望她一直平安快樂善良健康的活著，媽媽爸爸爺爺奶奶還有好多人都好愛好愛妳唷～Happy birthday to you」，而身邊1歲的女兒眼睛睜得又大又圓，彷彿聽懂似的露出笑容，融化現場所有人的心。