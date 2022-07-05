俗話說好心有好報，一名網友就分享，自己約5年前在住家社區幫忙一個膝蓋破皮的小男童，沒想到最後竟因此結婚、有了小孩，神展開的經歷也讓許多網友大讚根本偶像劇。

原PO在Dcard發文表示，自己當初是個研究所剛畢業、高普考剛考完的菜鳥公務員，有天一個小男童在社區院子玩滑板車時摔倒，因為膝蓋破皮坐在地上哭，旁邊又沒有大人看顧，決定幫忙的他就把手上的燒番麥餅乾給男童吃，還衝回家拿藥箱幫忙包紮、和男童聊天等到媽媽出現，這時原PO才發現他們是剛搬來的新鄰居。

原PO透露，之後雙方一起喝了一次下午茶，他得知原來男童媽媽是自己台大的學姐，正在攻讀在職碩士，身兼單親媽媽、職業婦女、在職學生等多重身分，讓他決定盡力幫忙對方生活，陪伴男童寫作業、玩耍；隨著時間過去，原PO和學姐因為生活方式與觀念相當契合，結果自然而然的交往、結婚還生了一個女兒，「一家人都很幸福」。

原PO指出，他分享自身經歷的原因，就是希望大家善良的過好每一天、對待每一個人，「單純不帶心機的地跟人相處，不要總是計算著自己可以從別人身上得到什麼，而是想著你可以帶給別人什麼，幸福總會悄悄的來到你的身邊」。

對此，許多網友紛紛回應「好像電影情節噢」、「好神奇！像偶像劇的劇情，希望原PO一家人永遠幸福下去噢」、「燒番麥真的是值得買一整箱來吃誒哈哈會不會也有愛情來敲門」、「看完想去買燒番麥了！」