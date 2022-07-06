自從二戰後，美國經濟一共經歷12次衰退，每次衰退都有兩大特徵，分別是經濟產出萎縮與失業率攀升。但這次美國如果真的陷入衰退，其型態將相當怪異，因為它將是經濟產出萎縮、失業率卻處在低位。

有跡象顯示，美國一、二兩季經濟產出將出現萎縮，符合技術性的衰退定義。不過在同時就業市場卻依然穩健不墜，失業率從去年12月的4％降至5月的3.6％。

這是在疫情經濟的奇特軌跡當中，最新浮現的奇怪轉折。如果美國經濟已經或即將步入衰退，其呈現型態恐將不同以往。

在上次衰退結束後，分析師曾提出「失業性的經濟復甦」，意味經濟產出增加，但雇主卻持續裁員。然而2022年上半年卻宛然有了不同的討論議題，那就是「就業性的經濟衰退」，經濟產出減少但企業卻持續增聘人手。

官方數據顯示，到6月底為止的一周，美國共有130萬人申請聯邦失業救濟，遠低於疫情前3年平均每周的170萬人。當時美國經濟被視為相當強勁。至於在2007到09年的金融海嘯期間，請領該救濟的人數則超過650萬人。儘管近來有部分公司，特別是在科技業，暗示將凍結招聘，但美國整體就業市場仍然表現穩健。

哈佛大學經濟學教授曼奇（Gregory Mankiw）表示：「如果經濟衰退卻不見裁員發生，我將感到相當訝異。」他還補充，如果該情況真的發生，這很可能是聯準會升息所造成，他認為要讓通膨處於控制之中，這樣「輕微衰退」可能有其必要。

負責判定美國經濟是否陷入衰退的機構是美國全國經濟研究所（NBER），雖然一般最常見的衰退衡量指標，是國內生產毛額連續兩季出現萎縮，但卻絕非是NBER判斷的唯一標準，它要觀察的指標還包括產出、所得、製造業活動、商業銷售與就業情況。

NBER委員高登（Robert Gordon）表示，雖然多項指標指向衰退即將到來，但就業與產出數據相衝突的情況預料還將持續一段期間。