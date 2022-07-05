好市多販售的美食量多且便宜，吸引不少會員搶買。一名女網友在好市多買了一盒壽司回家享用，其中壽司卷裡頭包著一小塊綠色葉子，且口味特殊，讓她相當好奇這塊綠色葉子的真面目是什麼，對此老饕解答，這是紫蘇葉，「很多日本料理都會放，可以增加香氣」。

一名女網友3日在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，在好市多買了一盒綜合壽司，吃到一半發現，壽司卷的內餡中有一小塊綠色葉子，且吃起來味道特殊，連老公吃了都眉頭緊鎖，不禁好奇「壽司卷裡那個綠色葉子是什麼菜？」

照片曝光後，立刻有老饕解答，「紫蘇葉，聽說可殺菌」、「很多日本料理都會放，可以增加香氣」、「紫蘇葉和海鮮一起吃比較不會過敏唷，我好愛那味道」、「很多日本料理都會放，增加香氣」、「基本上日料與韓食普遍都會出現紫蘇葉」。

不過也有人直言，無法接受紫蘇葉的味道，「吃起來會有洗衣精的味道」、「薄荷肥皂味」、「超級香水味，我也是不太能理解」、「紫蘇，我不敢吃的東西」、「香菜我可以，紫蘇我不行，吃起來嘴巴會涼涼的」。

根據農業知識入口網說明，紫蘇葉含有各種維生素、鐵質，除了料理各種菜餚，也可用來醃漬食品，有殺菌防腐功用，其特殊香味更有鬆弛緊張的作用。在藥用上，亦有解魚蟹毒的效果，因此民間經常拿紫蘇葉搭配魚蟹享用。