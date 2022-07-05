女星元元（吳婕安）以天使臉孔、魔鬼身材和傻大姐的呆萌個性，還被網封為「呆萌女神」，人氣很夯的元元活躍各大綜藝節目外，她在社群網站也擁有高人氣，近日她向粉絲宣布好消息，睽違2年推出寫真集，她積極在社交平台上宣傳，連許多海外的粉絲都購買了，可見強大號召力，今（5）日她在Youtube頻道上傳花絮影片，動態性感模樣獲得許多粉絲狂讚。

元元今（5）日在個人Youtube頻道更新影片，影片標題是「尺度最大的寫真幕後花絮，被浪打到泳衣掉下來！！」影片一開頭元元就穿著黑色的性感蕾絲內衣褲坐在地上，不時歪頭對著鏡頭微笑，雪白UU不藏私見客，讓許多粉絲看到血脈賁張，元元還做出盤腿前傾的動作，傲人上圍隨之擠出火辣曲線，似乎就要掉出來，她吐著舌頭做出俏皮表情，甜笑電暈一票粉絲。

鏡頭一轉，元元現身海邊，只見她穿著粉色流蘇平口比基尼，E級罩杯波濤洶湧，在強烈的陽光下元元站在海裡，海水高度正好到小腿肚，她半跪在沙灘上，幾乎整個人被海水打濕，她不時對著攝影師做出撩人動作，坐在沙灘上還被海水沖到一度飄移，片段中元元笑容燦爛追著鏡頭跑，畫面讓粉絲噴鼻血，許多死忠粉絲留言「融化了那個笑容」、「每一套都好愛」、「流鼻血了」、「元元真的是前凸後翹，火辣身材」