美國企業因美股跌、高通膨、升息與經濟不明朗，導致上半年在金融市場透過各種管道籌資的金額遠低於去年同期。像聯準會積極升息拖累美股，對股票首度公開發行（IPO）市場衝擊最大。

德意志銀行股票資本市場業務部共同主管邦玆爾（Jeff Bunzel）說，大部份準備上市企業已把發行IPO日期延後至第四季或明年。因為美股上半年急跌，基本沒企業願意上市。

在聯準會暗示積極升息後，許多公司尤其具高等信評企業，已決定下半年在債務到期後就償還，減少借新債還舊債。富國的企業銀行業務部主管艾斯頓（Will Alston）說，企業試圖確保其融資策略能繼續配合總體策略。

路孚特資料指高信評企業，上半年發行投資級公司債籌資5,157.1億美元，低於去年同期6,033.4億美元。

美國銀行投資級公司債承銷部主管米德（Dan Mead）說，融資成本上升等因素讓企業開始以手中現金還債。銀行業預期下半年企業減少發債。

信評低公司發行高收益債的利息偏高，因此上半年發債規模從去年同期2,561億美元，急速萎縮至547.7億美元。

過去極低利率讓有槓桿併購需求企業，樂於把資產抵押向銀行貸款。由於利息高於一般貸款，銀行又能包裝成「擔保貸款憑證」（CLO）賣給投資人而大行其道。但升息增加違約風險，銷售CLO變困難，因此銀行業近期已減少這方面曝險。

升息和股市下跌不利企業發行可轉換公司債，令上半年發行規模從去年同期524.7億美元急跌至約85億美元。

雖然循環信用額度（RCF）上半年規模略有增加，但去年熾熱的特殊目的收購公司（SPAC）交易在今年降溫。再次發行股票（FPO）上半年規模僅214億美元，遠低去年同期約1,100億美元。