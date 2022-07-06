新竹市長林智堅擬辭職參選桃園市長，怎料被爆出碩士論文有抄襲疑慮，引發朝野的揭弊及護航大戰。前立委蔡正元不但上政論節目痛批，5日晚間也在臉書發文指出，學術論文有嚴謹的「查重」（查驗重複率）標準，不管用哪個標準，林智堅的論文都跨過了「查重門檻」，是明顯的「抄襲論文」，他呼籲綠營不要為了「搶救『智堅大兵』」，讓台灣學術的尊嚴淪喪。

蔡正元在臉書寫道：「『查重』是檢驗論文抄襲的唯一標準，論文是否涉及抄襲、剽竊、拷貝，只有一個方法可以檢驗，這個方法稱為『查重』（similarity check）。『查重』就是檢查論文，與已經出現的文獻的『重複程度』；有專門的『查重』軟體和資料庫，很快可以比對出論文與先前已經出現的文獻的重複程度。」

蔡正元痛批林智堅的論文重複率太離譜，綠營護航將讓台灣的學術尊嚴淪喪。（圖／取自蔡正元臉書）

他接著說明關於「重複」的判定標準：「一段文字有連續13個字相同，就判定為一個『重複』，包括複寫拷貝、引用他人，或既有條文等等；『查重』只管論文出現的先後，不准後出現的論文與早先出現的論文其『重複程度』超過『查重門檻』，不管任何原因或理由都不准。當統計全部『重複率』超過『查重門檻』的論文，就判定為『抄襲論文』。」

而對論文把關的嚴謹程度，也依照大學的自我要求而有所不同：「一流大學要求的『查重門檻』是10%，意即全篇論文的『重複率』不得超過十分之一；二流大學要求的『查重門檻』是20%，三流大學要求的『查重門檻』是30%。目前還未聽過有論文的『查重門檻』可以超過30%。」

蔡正元直言批：「林智堅的兩篇論文，第一篇是中華大學碩士論文，重複率超過80%；第二篇是台灣大學碩士論文，重複率也超高到不想提，提了等於賤踏台灣大學的尊嚴。用任何『查重門檻』，這兩篇論文都是『抄襲論文』。」他更重砲轟擊綠營「全黨救一人」：「現在民進黨全體總動員，不惜淪喪台灣的學術尊嚴，也要搶救『智堅大兵』，真令人鄙視！」