美國機場在7月初國慶連假迎來疫情以來最大客流量，在此同時，由於天氣欠佳和人力短缺，使得上千架班機被迫取消和延誤。

美國機場在7月1日經歷疫情爆發以來最繁忙的一天。根據美國運輸安全管理局（TSA）數據顯示，當日有將近250萬人通過安檢，創下2020年2月以來最高紀錄。

在夏季旅遊需求躥揚時，航空公司面臨一連串挑戰，包括天氣欠佳、人力短缺和班機取消與延誤等。

美國多個大型機場在連假初期遭到大雷雨襲擊，造成上千架班機取消。根據航班追蹤公司FlightAware數據顯示，1日與2日有超過1,200架班機取消，約占整體預定航班的2.4％，隨著天氣好轉，3日與4日取消的班機減少，分別為300架與225架。

除了班機取消，還有數千架班機延誤。根據FlightAware數據，1日多達7,500架班機延誤，2日超過5,700架，占整體的四分之一。不過3日與4日情況好轉。

班機延誤會引起連漪效應，讓旅客趕不上轉機或銜接的計畫。

搭機需求的大旺季夏季不時有雷雨攪局，人力緊繃的航空業難以應付夏季旅遊需求，使得班機延誤、取消、大排長龍和行李遺失的情況變得更常見，不僅是美國，全球皆面臨相同的問題。

根據航空數據供應商Cirium資料，美國大型航空公司6月取消約2.9％的國內航班，高於2019年6月的2％。

英國廉航易捷航空（EasyJet）因取消數千架班機和長時延誤招來猛烈批評，營運長引咎辭職。北歐航空（Scandinavian Airlines；SAS）因機師罷工被迫取消半數預定航班。

航空業者在疫情期間旅遊需求急凍時，鼓勵員工接受優退或優離，目前正快速填補人力，不過仍持續面臨機師和其他員工短缺。