訊息全卡死！今（5日）晚間傳出臉書訊息功能Messenger及IG的私訊功能出現當機。

當機追蹤監測網站「DownDetector」數據也顯示，Messenger於5日晚間10時57分後，許多用戶開始回報故障問題。

5日晚間Messenger一度當機。（圖／翻攝DownDetector網站）

5日晚間IG同樣也當機，無法傳送訊息。（圖／翻攝DownDetector網站）

也有網友到PTT發問，「只有我Messenger掛掉嗎？忽然就沒辦法用了，手機和電腦都沒反應」，不少人紛紛回報「對，掛了QQ」、「IG似乎也是」、「Meta GG」、「正在聊天啊啊啊」。