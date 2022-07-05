初生之犢不畏虎！有男子午休時，直接躺在一塊神秘的黃色建材上，把握時間休息，但男子躺的建材，卻讓網友看了直搖頭，「看來是第一天打工呢」、「癢爆了」、「太猛了 小弟甘拜下風」。

一名男子在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，並上傳1張照片，照片中有名男子午休躺在一塊黃色的建材上，該男子雙手交叉，下半身也呈現盤腿姿勢，安穩的睡在該建材上；原PO也在貼文寫下「真正的勇者，是沒有在畏懼的」。

貼文一出，網友一見照片嚇翻，「癢爆了」、「很累無誤」、「隔音棉都是玻璃纖維全身會很癢」、「看來是第一天打工呢」、「玻璃纖維，癢炸」、「太猛了 小弟甘拜下風」、「勇氣可嘉」、「初生之犢不畏虎，等等就知道爽了」。

另外也有女網友詢問「躺玻璃纖維為什麼會癢」，其他網友則表示「此為隔音棉一種（玻璃纖維材質，碰到的話會很癢又不能抓，抓了會更癢，要用很燙的熱水去沖洗），衣服也要跟沒碰到玻璃纖維的衣服分開洗不然穿上去會癢，因為它是一種很細的纖維，會卡在衣服或是皮膚上一直搔你癢，很恐怖」、「因為很細，又能穿透皮膚，很癢」。