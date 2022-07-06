Here is Robert "Bobby" Crimo III, dressed in the same suit and tie in pictures circulating, with a group of Trump supporters waiting for his motorcade to pass by as people wave flags and cheer



I suspect the #Antifa wails will morph into "this was a false flag to take our guns" pic.twitter.com/oJtDISEI2S — Malcontent News (@MalcontentmentT) July 4, 2022

美國歡慶獨立日（Independence Day）當天(4)，芝加哥郊區高地公園（Highland Park）傳出6死、38傷的重大槍擊案。槍手是一名年約22歲的白人男子克里莫三世（Robert E. Crimo III），當時他站在一間超市屋頂向群眾掃射。據悉他是前總統川普(Donald Trump)的死忠粉絲，網路上流出2021年時他現身支持者集會，影片還是由自己掌鏡。

綜合《每日郵報》、NBC新聞、《馬卡報》等外媒報導，槍手克里莫自稱饒舌歌手，時常在個人頻道發布多首單曲，自創歌曲爆紅程度甚至在串流平台Spotify累積破萬人收聽，最有名的歌曲像是「在我心中」（On My Mind）、受「匿名者Q」（QAnon）啟發的「我是風暴」(I Am The Storm)等，名氣不小的他還向粉絲透露手上有10萬美金(約300萬台幣)。

據悉克里莫三世常透過網路通訊平台(Discord)與人互動，任何愛慕他的粉絲或朋友都能在上面跟他聊天，該平台還有虛無主義的政治板，最新的貼文停留在3月，悉克里莫三世發了一張1980年代舉槍自盡的前賓州議員巴德·德懷爾(Budd Dwyer)照片，寫下「我希望政治人物能發表類似的演講」。

此外，克里莫三世常會透過影像、圖片，在他的政治版討論關於謀殺、自殺、死亡等訊息。

來自義大利裔家庭的克里莫三世有2個兄弟姐妹，排行老2，一家人住在離案發現場不遠處海伍德(Highwood)，一棟超過42萬美金(約125萬台幣)的住宅。父親鮑勃·克里莫 (Bob Crimo)手上擁有2家餐廳，還曾於2019年競選高地公園市長，公開表達支持川普，選舉最後敗給現任市長南希·羅特林(Nancy Rotering)；母親則是一名全人醫療師，曾涉嫌家暴被捕入獄。

Alleged Highland Park shooter 22-year-old Robert Crimo Father Bob Crimo recently ran for Mayor and had previously commented in favor of Trump. pic.twitter.com/r373Eduzus — Joshua Jered (@Joshuajered) July 4, 2022

2021年槍手在Youtube平台上傳一段參與美國前總統川普的集會影片，可以看到大批支持者在機場附近等待車隊經過，揮舞旗幟高聲歡呼，影片最後克里莫三世將鏡頭轉向自己露出臉。