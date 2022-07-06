中興大學今年初獲教育部同意成立醫學院學士後醫學系，8月招收首屆學生，成為中部唯一擁有醫學系的國立大學。中興大學5日宣布，4日由校長薛富盛與光田綜合醫院董事長王乃弘，共同簽訂「學術交流與技術合作協議書」，並進行交流座談會，就未來醫學人才培育，學術交流及研究合作等進行討論。

中興大學今年初獲教育部同意成立醫學院學士後醫學系，3月正式公告招生，8月招收首屆學生。學士後醫學系設立，對擁有百年校史的興大來說，別具意義，不僅成為中部唯一具醫學系的國立大學，更擴展其醫農、生技、理工、教研量能與社會影響力。

薛富盛表示，光田醫院創立於1913年，百餘年來，守護民眾健康，成為中台灣海線醫療的典範；而興大創立於1919年，百年來同樣對於台灣農業及相關產業的發展，貢獻卓著。

今年興大增設學士後醫學系，是國內除了台大外，唯二可以推動「健康一體」的大學，包含人類的健康、動物的健康、環境的健康三個領域的醫學教育。此次與百年歷史的光田醫院，建立學術與技術交流合作，相信能創造雙贏局面，為學界與醫療界合作，樹立新的里程碑。

王乃弘指出，光田醫院營運至今已有110年的歷史，本著「光大愛心、廣播福田」的初衷，秉持「篤實、關懷、倫理、卓越」核心價值，成為守護中部民眾健康的重要堡壘；而即將落成的向上院區，光田將打造以病人為中心的AI智慧醫院為主要目標。

王乃弘期許光田體系，能以深耕醫療百年的根基，攜手國際一流的頂尖學府-中興大學，培育兼具多元底蘊與全人文關懷素養暨科學家精神的醫者，進而提升台灣偏鄉與原住民醫療品質。