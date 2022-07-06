台中東英扶輪社5日舉辦第3、4屆社長交接典禮暨職員就職典禮。星享道酒店兼文華道會館董事長劉敏瑛，5日在3462地區總監楊世裕、東海大學校長張國恩、台中東英扶輪社新社顧問蔡國洲、台中東英扶輪社創社長施議煙等人監交下，從卸任社長張志成的手中，接下第4屆社長，並宣誓就職。

台中東英社扶輪社，首創全台第一個EMBA的扶輪社，很多社員都是來自東海大學EMBA碩士的企業家，包括信元動保集團董事長施議煙、金可國際集團董事長蔡國洲，及星享道酒店董事長劉敏瑛等約30人，都念東海大學EMBA碩士班。其中，劉敏瑛今年還取得台大EMBA商學碩士學位。

包括東海大學張國恩等多位師長，前來觀禮。張國恩及金可國際集團董事長蔡國洲等人，均應邀上台致詞與祝賀。

劉敏瑛透露，以前人家問她，為何要加入扶輪社，她坦白講說，真的不知道，後來她加入扶輪社後，非常感動，一個人公益，可做得很好，但一群人的公益，可做得很久、更長及更廣；甚至還可幫助到國際公益事務的推動。

劉敏瑛還說，東英扶輪社與東海大學關係很不錯，在現任校長張國恩協助下，該扶輪社與東海社工系合作，幫忙小型公益組織的非政府組織（NGO）募款，並擔任籌備募款的顧問。

其實，小型的公益組織在經營上，很多營運需要我們的協助，東英扶輪社與東海大學社工系，一起努力協助小型公益組織的運作；而這件事也是創舉，東英扶輪社是第一個做這樣公益的扶輪社，可做到公益教育系列，連社工人員也一起輔導，這是東英扶輪社的責任。