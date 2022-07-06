新竹市長林智堅將代表民進黨參選桃園市長，卻被爆出他的中華大學及台大論文抄襲風波，還牽扯出疑似論文抄襲對象「余正煌」。據悉余正煌被派任在新竹市調查站，與林智堅及國安局長陳明通都有關係。「不演了新聞台」（媒體人朱凱翔）5日在臉書指出，陳明通已經提點余正煌要「配合說法」，並預告估計很快就有「黨媒獨家」。

林智堅被爆出中華大學及台大論文抄襲風波，據悉與早他1年畢業的余正煌論文內容有超過80%重複，被外界強烈質疑林智堅抄襲論文；余正煌也被查出被派任在新竹市調查站，似與晚他1年畢業的林智堅，及擔任他口試委員的陳明通，後來都有業務上的從屬關係，被懷疑其中必有貓膩。

不演了新聞台發出預告，余正煌將為林智堅及陳明通配合演出。（圖／取自臉書）

朱凱翔5日在臉書發文寫道：「余正煌，99年法務部調查局調查人員特考，調查工作組錄取，派任新竹市調站。余正煌任官後考入台大國發所進修，受陳明通指導，陳明通安排林智堅提供資料給余正煌寫論文，再讓林智堅抄襲余正煌論文。對余正煌來說，自己派任新竹市調站，能跟市長套上這層關係，賣出這般人情，未來前景可期。據說，陳明通已經提點余正煌，要配合說法，估計很快就有黨媒獨家。」並附上當年考試院發出的調查工作組錄取名冊，上面就有「余正煌」名字。

台北市議員徐巧芯留言回覆：「一邊是市長，一邊是上司，只能吞了。」網友看了爆笑紛回「真倒楣」、「整個黨都有問題」、「明通治痛丹！」、「有智˙瘡」、「DPP（民進黨）應該報名金馬編劇獎！」、「台大國發所的論文就是隨便抄來抄去就可以畢業的嗎？台大應該出來主動調查澄清，對於違反學術倫理的學生、教授應該加以懲處嗎？不過國安局長無法分辨學生論文的真偽，真是國安危機！」、「欺騙不曾停止，治市從未開始 #滿腦子選舉的政客 #抄全部屬」、「開始編劇中，各位稍安勿躁」、「好一個共犯結構啊」、「想升官靠這次了」，討論熱烈。