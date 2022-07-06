嘉義市歡慶升格40週年，今(1)日在市府1樓中庭，舉辦「城家四Ｏ-嘉義市恢復升格省轄市40週年」慶祝活動。前監察院長張博雅、嘉義市議會前副議長羅錦義及鄭俊亨、前嘉義市長阮志聰、前嘉義市民代表蔡振義及陳江玉霞、前嘉義市公所機要秘書廖丁財、嘉義市議會議長莊豐安、副議長蘇澤峰及諸位議員、里長等貴賓到場共襄盛舉。嘉義市長黃敏惠由衷感謝前人努力奔走、全體市民朋友共同打拚，看到危機凝聚力量，成就今日嘉義市。未來要打造嘉義市成為「全齡共享、世代宜居」台灣西部新都心，達到「西區大發展，東區再升級，就是（嘉市）好生活」的目標。

嘉義市長黃敏惠由衷感謝前人努力奔走、全體市民朋友共同打拚，看到危機凝聚力量，成就今日嘉義市。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長提及，嘉義市恢復升格得來不易，回顧這段過往歷史，內心充滿感恩、感動，由衷感謝前人的努力付出、凝聚共識，中央與地方的民意代表，團結爭取嘉義市恢復升格為省轄市，共同渡過當時最大的危機。市政建設一棒接一棒，不辜負所有前人的努力，也為後代子孫留下好環境、奠定好基礎。這40年來嘉義市不斷蛻變進步，「好生活」就是嘉義市的城市定位，市府團隊已規劃十大旗艦計畫、將全面推動，「飛躍嘉義、迎向未來」，讓嘉義市成為「世世代代好徛起、大大小小隴佮意」的好城市。

黃敏惠市長說明，嘉義市在恢復升格省轄市之後，擁有獨立的行政主導權，財政收入增加，地方稅收可全數主導運用，歲入預算民國71年度為7.95億元，40年後，111年歲入預算為152.82億元，成長將近20倍；在歲出預算方面，民國71年度為7.94億元，今年度的預算更達166.22億元，促成嘉義市的繁榮發展，對於市政建設的推動助益非常大。

黃敏惠市長強調，嘉義市土地小、人口少，這幾年在疫情干擾之下，市府團隊與市民朋友一直很努力，嘉義市的營利事業銷售額逆勢成長，已連續三年創下歷史新高，110年達到2,537億449萬3,000元，今年前4月較去年同期再成長10.77%；嘉義市的財政，不僅還舊債、達成零負債，更在去年產生歲計賸餘5.4億元，在市民受疫情影響時，嘉義市創下歷史，普發每位市民2000元的振興消費現金，市府與市民一起拚經濟。

嘉義市長黃敏惠表示，「好生活」就是嘉義市的城市定位，「飛躍嘉義、迎向未來」讓嘉義市成為「世世代代好徛起、大大小小隴佮意」的好城市。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠市長再次疾呼，中央兌現鐵路高架化地方零負擔的承諾，嘉義市缺乏中央關愛，甚至中央已有的承諾都沒有兌現。嘉義市區鐵路高架化的經費，應由中央全額負擔，這是中央的承諾，現在不僅要38.3億元的地方負擔，日前交通部已通知市府要再增加9.88億元，這種言而無信的做法，實在是軟土深掘，令人無法忍受。

黃敏惠市長指出，嘉義市已經改變，往更好的方向前進，當前城市激烈的競爭，更是驅動我們前進的動力。40年前，嘉義市民大團結，迎來嘉義市恢復升格為省轄市，帶給嘉義市40年的成長與繁榮。再次衷心感謝過去先賢們的努力，「現在嘉義市（是）幸福進行式，就是創新未來式」，相信只要大家團結一致，嘉義市一定會超越嘉義市，站上臺灣的舞台，拚全世界。

前監察院長、也是前嘉義市長張博雅說到，嘉義市民國39年被降為縣轄市，當時財政經費少、建設辛苦。恢復升格的關鍵點包含，時任立法委員的許世賢博士正式提案、黃敏惠市長父親、已故省議員黃永欽也在省議會正式提案，並得到林洋港省主席支持，加上市民團結努力，最後層層通過地方與中央的審查程序，感謝歷任市長、市府團隊及基層民意代表的用心與付出，讓嘉義市「日日更好」。

民政處表示，今日活動由宣信國小「那音合唱團」拉開序幕，演出多種語言的合唱歌曲，展現嘉義市教育力及學生的音樂素養。隨後Monster Crew帶來精采的街舞表演，表現嘉義市打造街舞首都的決心及成果，呈現這座城市充滿青春活力及無限可能。

為慶祝嘉義市生日快樂，即日起自7月15日止，在市府大樓中庭，展出「城家四Ｏ-嘉義市恢復升格省轄市40週年」展覽，透過淺顯易懂的圖文，讓市民朋友了解嘉義市的光榮與重大施政成果，歡迎各界前往參觀。

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