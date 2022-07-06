台股近期跌跌不休，5日最低來到14100點波段新低價，指標股台積電再破底跌至433元，市值僅剩下11.23兆元。一名女網友在Dcard發文表示，自己手上持股台積電加上航運，本來大賺100萬元，沒料到這波跌勢來得又急又猛，帳面損益直接變成負8萬元，讓她超級崩潰。

原PO發文一開頭就自嘲「韭菜如我」，表示因為要上班，不會一直盯盤，股票買完後就一直放著，當初航運股加上台積電賺了100萬元，結果放到現在，帳面損益變負8萬元，原以為下跌只是暫時，完全沒料到會從大賺變賠錢。

其他網友紛紛表示，「真的要出場了，大空頭這才剛起步」、「為什麼不用預掛單的方式賣啊，

賺的放到賠很可惜欸」、「空頭主升段，反彈就是讓人家跑的」、「每天只看尾盤你也知道該賣了吧」、「再不賣要賠更多喔」、「韭菜就是怎麼賺怎麼吐回去，正常」

更有其他苦主留言，透露自己「沒密切關注，帳面損益從賺10萬元變賺1萬元，剛突然醒了，是不是先出清再說，至少還沒賠對嗎？」其他網友則說，「如果放到變虧損了，無法接受的話就先出場吧」，「有預掛單，有警示，請善用」。