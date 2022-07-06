編按：2022年5月，德語劇壇的年度盛事——柏林戲劇盛（以下簡稱盛會）再度以實體展開。兩篇自柏林傳回的現場報導，除了帶我們深入了解，後疫情時代歐陸關注的劇場話題。另外，透過專訪即將卸任的總監伊馮娜．巴登霍爾（Yvonne Büdenhölzer），充分認識盛會這11年來如何帶動劇場討論，使其成長為如今國際化、推動女性平權的劇場重要指標。

柏林戲劇盛會（以下簡稱盛會）在受疫情影響發展全數位線上版本，經過兩年以後，2022這一年，終於回歸實體活動。現場活動氣氛熱絡，即使主要場地柏林戲劇節之屋（Haus der Berliner Festspiele）仍在進行外觀整修，整棟建築物還包裹著鷹架與白色塑膠布，卻仍澆熄不了柏林人參與盛會的熱情。演出前後許多觀眾聚集在花園廣場交流意見，人潮久久未散去。

彷彿是卸任前的最後一搏，盛會總監伊馮娜．巴登霍爾和其團隊在引領議題討論上下足功夫，不僅10大「最受矚目」（bemerkenswert）作品扣合時事，劇本市集（Stückemarkt）也以策展主題「（我們）何去何從？」（What is the future worth (to us)?）選出多個（反）烏托邦主題的作品，巧合地呼應烏俄戰事。同時再次與拯救世界協會（Save the World）共同策劃「焦點議題」（Burning Issues）活動，討論平權問題。而「盛會論壇」（TT Kontext）則分享德語區重要劇院為永續發展付出的努力，也檢討現行制度下的問題。

如何說服觀眾走進劇場成了課題

後疫情時代，德語區劇場的指標——戲劇盛會，也必須適應新的日常，不僅得承擔演職人員染疫臨時取消演出的風險，還要和各種家用串流娛樂平台競爭。文化評論人托比．穆勒（Tobi Müller）於《南德日報》（Süddeutsche Zeitung）發表〈泡泡裡的衰敗〉（Schwundstufen in der Bubble）文章中指出，觀眾的消費行為受到疫情影響改變，不再對用議題包裝的劇場作品買單。的確，無論專業觀眾或路人遊客，德國觀眾們開始重新思考進劇場的意義。這同時也考驗創作者和藝術節團隊，該如何說服觀眾，作品值得他們付出一個晚上的專注。

在此氛圍之下，7位評審從大約400個德語作品中，挑選出10部展現時代精神的重要作品。當中不少作品兼具娛樂和思辨，運用音樂、舞蹈來轉譯文本的作品也較以往多，最明顯的是喜劇且充滿歌舞的作品，占今年入選作品中的3部：《偽君子，或是資本主義和意識形態》（Der Tartuffe oder Kapital und Ideologie）大幅改編法國劇作家莫里哀的經典名著、《滑稽斜坡》（Slippery Slope）（註1）用流行音樂產業的虛構明星故事討論取消文化、《人文主義者啊！廢除分裂》（humanistää!– an abolition of divisions）（註2）以音樂劇場來解構詩歌、富含多層隱喻，反思文字、文化和體制的僵化。

特別值得一提的是《偽君子，或是資本主義和意識型態》，將時空背景搬到1980年代經歷柏林圍牆倒塌的德國。原著中騙子主角答爾丟夫搖身一變成為打著資本主義旗幟的騙子，以高額借貸欺騙毫無資產的民眾買下幻想，最後失去所有。除了保留原著中的角色形象之外，文本做了大幅度地更動，使其呈現資本主義當年如何衝擊以社會主義為基底的德國社會發展，也利用投影紀實新聞影像喚起大眾對歷史的記憶。

演出的最後，則藉由當代法國經濟學者湯瑪斯．皮凱提（Thomas Piketty ）提出全球性貧富不均的問題，——督促政府和國際重要組織採取行動，鼓勵坐在觀眾席的每個人去思考，該如何選擇才能一起邁向貧富均等的未來。

劇本市集選出象徵多元世界和環境的作品

劇本市集則從全世界61個國家、357件作品中，選出最後5件作品。總監安娜-凱特琳娜．穆勒（Anna-Katharina Müller）分享，劇本市集特別強調平權和找到創新劇場語言，從30位評審初選階段，考慮的就不是作品的語言、風格、構作等，而是作品是否代表了多元文化、以及我們身處的世界和環境。

於是，評審們選出了來自克羅埃西亞的全女演員團隊Igralke搬演作品《奶奶們》（Granies），以記錄和編創劇場的形式將真實故事搬上舞台，藉由5位撿拾寶特瓶回收以換取現金的退休婦女，探討克羅埃西亞婦女退休金制度中的不公平，導致65歲以上的婦女無法在退休後獲得生活保障。作品首演不久便獲得女權記者博雅那．古伯拉（Bojana Guberac）的報導和左翼國會議員達拉．波里其（Rada Borić）的關注，與團隊討論未來也可能將作品帶到議會展演。

從5件作品中脫穎而出，獲得萊比錫劇院委託製作的非裔英國女性劇作家阿曼達．威爾金（Amanda Wilkin）則以《而我夢見自己被淹沒》（And I dreamt I was drowning）講述難民逃離強權控制的社會，反諷英國政府對難民的不歡迎，也透露政策對人民造成的劇烈影響。其精神呼應萊比錫劇院發展於前東德的歷史脈絡，因此獲得青睞。

劇場仍舊是提供人民思考和討論的場域

從白天的論壇講座到晚上的作品展演，盛會所有議程及演出順序的安排都彷彿在宣告：慶祝後疫情時代的劫後餘生，並且一同思考未來我們要往哪去。入選作品中在在發人深省，不僅有如《男人與他的階級》（Ein Mann seiner Klasse）提醒觀眾不要忽略社會底層的貧窮，重新檢視現有的體制結構。《聖女貞德》（Die Jungfrau von Orlenas）希望將多數人從父權結構中解放，《像戀人一樣》（Like Lovers Do）提醒大眾不要再隱忍那些以愛為名的性暴力。現實生活中，多元平權、永續發展和貧富階級都還需要我們去行動，做出選擇與改變。

面對作品的選擇，部分文化評論人似乎不太買單，如克里斯汀．朵爾賽（Christine Dössel）於瑞士新興媒體《共和國》（Republik）〈戰爭時刻的劇場——對柏林戲劇盛會的印象〉（Theater in Zeiten des Krieges）一文寫道，這些作品「品味精緻小眾（Niche），是一群被過度保護的書呆子菁英在劇場泡泡裡做出的選擇」，或者托比．穆勒認為今年10件入選作品的政治意涵似乎遠大於美學意義。此屆評審也在最終公開論壇中回應這些評論，認為他們在選擇作品時烏俄尚未開戰，也許是因為創作者回應當代社會提出的質疑，並在作品中尋找答案，才使得入選作品反映時代精神。

劇場之所以獨特，正是因為它能夠創造一群人在一個特定時空裡的交會，在看完作品帶來的思辨，理解社會如何運作，提醒大眾作為社會中的一分子，又該如何做出選擇。面對外界爭議，盛會也始終未放棄劇場扮演的社會性功能：作為提供人民思考和討論的場域。對於觀眾而言，重要的是，我們還需要劇場嗎？

是的，永遠需要。

（註）

1.《滑稽斜坡》為2016年來台臺演出《共同境地》導演雅葉．洛能（Yael Ronen）的最新作品，由柏林高爾基劇院（Maxim Gorki Theater）製作，以洛能一貫幽默反諷的風格貫穿全劇，玩味反轉百老匯音樂劇的形式。

2.《人文主義者啊！廢除分裂》戲名改編自奧地利作家恩斯特．揚德爾（Ernst Jandl）的詩歌作品《來自異鄉》（Aus der Fremde）。《來自異鄉》是揚德爾以第三人稱詩歌體描寫他和文學家伴侶費莉德麗克．梅羅克（Friederike Mayröcker）愛恨交織、相互牽制的同居生活。

疫情下的盛會討論

解封許久的德國，防疫措施鬆綁許多，普羅大眾也將新冠病毒視為一般感冒病毒，繼續如常生活。演出當天若有演員確診，劇院和團隊就得立刻決定是否照常演出。今年盛會中唯一更動的節目是《聖女貞德》：由首次入選盛會的波蘭女導演艾薇琳娜．馬基尼雅克（Ewelina Marciniak）改編《聖女貞德》原著，結合經典電影影像、動作設計等美學來解放父權結構底下的聖女╱處女形象。柏林首場演出當天，一位演員確診，劇團最終決定改以90分鐘影像版和20分鐘的現場版本一起呈現。總監巴登霍爾說明，這完全是基於藝術考量，當天也有近9成觀眾留下來觀賞演出。

因應疫情的臨時變動，還是給自由工作者帶來很大的不確定性。「盛會論壇」中策劃了題目「永遠如此？」（Forever Present?）討論德語區劇場整體受疫情影響的現況，導演海格．舒米特（Helge Schmidt）就分享，大多數劇院和自由工作者還是經常擔心演出或工作被取消，這樣的不確定性影響許多劇場人思考，如今的體制是否出了問題，是否仍然值得自己付出大量的心力投入。

在「盛會論壇」其他系列講座中，不少與會嘉賓也都提到針對疫情，體制需要做出的改變，比如調整補助方針、增加數位內容等，如今幾乎大部分劇院都有數位資料庫，而盛會更是錄製完整講座內容收錄於媒體資料庫中免費供大眾瀏覽。

另一個需要改變的重點則是永續發展，比如妥善回收資源再利用，也盡可能使用友善環境的材質。多位嘉賓都呼籲，期盼政府能夠正視疫情影響和永續發展的相關問題，並確實立下規範來推動更加全面的變革。

本文作者:王顥燁

(本文摘自《PAR表演藝術7月號第347期》)