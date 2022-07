俄烏戰打不完,耶魯大學政治學博士郭正亮說明大國博弈,小國常常被出賣,不要以為美國是在支持你的民主,「錯了!」他也舉越戰為例,美國為了體面的從越南撤軍,竟然也牽涉到台灣!

前民進黨立委、耶魯大學政治學博士郭正亮4日在《觀點—亮點交鋒》網路直播節目中指出,美國一位知名歷史學者Nancy Tucker寫過一篇文章「Taiwan Expendable」,分析1971年為何季辛吉會經由巴基斯坦祕密去中國大陸?後來發現真正目的是美國想要體面的離開越南,所以要得到北越的承諾,讓美國可以在暫時停火的情況下,雍容的離開越南。

Nancy Tucker也披露季辛吉與周恩來的密會紀錄,其中有一段是:(雙方)同意美台關係與越戰連結,中國協助美國結束越戰,美國將外交承認從台北轉向北京。

(In the transcripts, both Kissinger and Zhou agreed that the relations with Kuomintang regime on Taiwan were linked to the war in Vietnam. The US was seeking China’s help in ending the war in exechange for Washington’s switching diplomatic recognition from Taipei to Beijing.)

前民進黨立委郭正亮。(資料照片)

郭正亮直言,當時南越和台灣會知道交易的內容嗎?不可能知道,這只有大國博弈知道。當時季辛吉突然到中國大陸,台灣氣死了,但哪裡知道是在交易越南?南越政府也不知道季辛吉在做什麼!沒想到是透過中國大陸安排北越短期停火,讓美軍可以體面的離開。

郭正亮強調,大國博弈,小國常常被出賣,因為複雜程度不是小國可以理解的,有很多交易不斷進行。等到談好的時候,小國已經被賣了還在狀況之外!而台灣議題還不斷在發生,不要以為美台斷交跟中國大陸建交,台灣牌就沒了!沒有,美國很清楚知道台灣對中國大陸的價值,美國會永遠緊緊抓住台灣這張牌,「玩好玩滿」。

郭正亮舉例,2011年紐約時報有一篇「棄台論」的文章,認為美國經濟不好,就把台灣賣了,抵銷美國的國債。到2017年,希拉蕊看到這篇文章,就是現任美國國家安全顧問蘇利文拿這篇文章給希拉蕊看的。希拉蕊說這很有趣、很有創意。這件事為何會被揭露?因為希拉蕊的信函在選舉時被維基解密曝光,所以大家才知道這件祕辛,美國在考慮台灣問題,竟然把美國國債也考慮進來!

郭正亮強調,大國交易的邏輯,「你有想過嗎?」美國作為世界霸權,在介入小國的布局,不要以為美國是在支持你的民主,錯了!時時刻刻都要記得美國的國家利益在區域地緣政治安排,這才是美國的思考邏輯,否則會像烏克蘭一樣被騙了。

郭正亮最後說,從烏克蘭講到小國被出賣的原理,再到越戰的結束,美國與中國大陸的博弈,是如何把台灣議題引入,來跟美軍從越南撤出,北越暫時收手做交易。