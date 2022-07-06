港星任達華和名模老婆琦琦的女兒任晴佳(Ella)，擁有明星級基因的她一出生就贏在起跑點，不僅擁有天生無敵美貌，才18歲身高已達180公分，光是腿長就有110公分，讓她擁有九頭身美少女美名，儘管還未正式出道，就多次接下時尚拍攝和廣告拍攝，只能說靠著顏值和身材，鐵定是演藝圈的明日之星。

2004年出生於香港的任晴佳，從小就是任達華的御用模特兒，在爸爸相機記錄了她的成長過程，讓她習慣在鏡頭前表達自己；而有模特兒媽媽，也讓她模特路啟蒙甚早，3歲時便被媒體拍到和媽媽及外婆逛街，本來要媽媽一直抱著，突然要求下地走動，直接在馬路上扮起模特走貓步，充分發揮表演天賦。

今年任晴佳正值18歲的大好青春，如此耀眼的她收到時尚走秀邀約，不過任達華卻極力表示反對，打滾演藝圈多年，任達華明白，若是女兒接了戲約，往後父女倆的見面機會會減少。何況拍戲作息不正常，有時候連他自己拍戲，都不願讓母女倆來探他的班。他只是希望女兒健康，快快樂樂過日子就好。

任晴佳的媽媽琦琦同是超模出身，在上海出生，成長於奧地利維也納，靠著完美身材比例和高貴典雅的氣質，迅速受到歐洲時尚界的青睞。任晴佳便曾和媽媽同框拍攝照片，今年18歲的她，和超模媽媽站在一起，強大氣勢完全不輸媽媽，從肢體、神情到眼神都表現完美，未來指日可待。