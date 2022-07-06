根據《美麗島電子報》最新台中市長選戰民調，如果年底選舉只有台中市長盧秀燕和立法院副院長蔡其昌競選，有57.6%民眾表態投給盧秀燕，16%投給蔡其昌，雙方差距甚大。《美麗島電子報》董事長吳子嘉5日表示，現在蔡其昌獲得的支持度幾乎都在2成以下，「選情低靡程度已屬近年罕見，民進黨有必要認真檢討」，否則「未來的選情發展很難翻轉劣勢」。

《美麗島電子報》報導指出，吳子嘉表示，自從蔡其昌獲得民進黨提名後，「兩邊派系」的裂痕並沒有顯著改善跡象，雖然民進黨有團結對外的傳統，但蔡其昌如果不設法彌補和正國會之間持續積累的恩怨，台中派系的裂痕，恐怕會讓他很難透過集團軍作戰來翻轉劣勢。

吳子嘉也點出，蔡其昌民調持續不振的問題，在於「他個人的外在形象」，台中人所選出的市長，從張溫鷹、胡志強、林佳龍到盧秀燕，無論背後黨籍再怎麼輪替，這些人都有個共同特色，就是性格「不慍不火」，講話不會諷刺酸人，對於習慣性「講幹話」的政治人物，在台中很難受到主流民意的欣賞。

因此吳子嘉認為，蔡其昌確定獲得民進黨徵召之後，先是消遣盧秀燕把中火當成政治提款機，還嘲諷說「說個笑話：市長換人、空氣換新」，這樣的言論很容易讓長期身處空污環境的台中人認為他「欠缺同理心」。

而在藻礁公投前夕，蔡其昌又指控盧秀燕「搞政治鬥爭，這個就叫小人步、博歹筊」，甚至蔡其昌被媒體問到是否會請辭立委，避免帶職參選而影響國會副議長該有的中立性，他也能酸溜溜地回稱：「盧秀燕要不要辭掉跟我選？」

吳子嘉強調，蔡其昌每次對外的發言，總是習慣性的嘲諷訕笑、帶刺傷人，明顯背離多數台中人對市長「不慍不火」的形象期待，或許蔡其昌認為這是他的「幽默」，但實際上也造成信任感與支持度降低。

因此吳子嘉坦言，之所以盧秀燕、蔡其昌民調差這麼多的原因，在於台中人「期待不慍不火的市長」有關，民進黨有必要認真檢討，否則未來的選情發展，都無法改變多數台中人所認同的趨勢。