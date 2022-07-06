許富凱將在花蓮開唱，心情期待又興奮。（花蓮縣政府提供）

阿爆受邀赴花蓮開唱，期待享受當地美食。（花蓮縣政府提供）

「2022花蓮夏戀嘉年華」從 7月9日至7月13日每晚7點開唱，主辦單位繼公布電音天后謝金燕睽違7年空降夏戀、本土天團玖壹壹兩組大咖巨星後，今日宣布金曲台語歌王許富凱、壞特？te、理想混蛋、阿爆、BOXING等輪番嗨唱。

許富凱表示，花蓮與粉絲們相見已經是每年夏天必做的事情，他形容：「每年可以到花蓮參加夏戀嘉年華，實在非常幸福，我太喜歡花蓮，可以放鬆舒壓工作之餘又可以看美景放鬆，真的是會讓我想到就嘴角上揚開心的事。」至於到花蓮最想做的事情，他悄悄透露：「一定要去我很喜歡的兩家咖啡廳！」面對炙熱的夏季來臨，更打趣說：「好想想泡在太平洋裡消暑。」

阿爆曾獲金曲獎年度專輯、最佳原住民語專輯以及年度歌曲三大獎，將於13日首度到夏戀嘉年華開唱，她直呼：「非常興奮！因為是第一次參加也很期待，疫情之後也許久沒有公開演出，因為花東有很多族人朋友所以特別開心，很期待花蓮的大家一起搖擺快樂。」，她期待享受花蓮當地美食，「公正冰 ！ 廟口紅茶！東大門玉米！三件事想達成。」