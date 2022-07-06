「頑童MJ116」成員小春5日出席活動。頑童日前在第33屆金曲獎上頒發「最佳華語男歌手獎」時，大淵開玩笑說：「馬...上由瘦子為你揭曉。」被網友認為是在開入圍者馬念先的玩笑，很不得體，據悉，這個作哽橋段由主辦單位提議，原意是要讓頒獎嘉賓與台下的入圍者有互動，卻讓大淵事後無辜被牽連。

被問大淵有受到影響？小春表示：「還好，大淵跟馬大哥都認識，主要是他們也熟。」而大淵隨後馬上致歉，馬念先也大器發文回應，當晚完全沒有在意此事。

頑童在金曲獎上合體，許多粉絲熱情敲碗3人同台開唱，小春鬆口說，頑童已單飛3年多，明年可以來討論3人合體新作品，不過現階段先等瘦子完成演唱會等工作，他則計畫明年推出個人專輯，新歌早在去年開始創作，至於瘦子、大淵的專輯成績皆不錯，明年發片有壓力？他樂觀說，「人各有命，他們好，你會想去追求那個好，也讓自己更好」。