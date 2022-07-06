航空母艦被認為是現代軍事強國的最重要標誌之一，近幾年來中國陸續建造了數艘航母，許多大陸民眾因中國進入強國之列而歡欣鼓舞。多數的兩岸民眾有所不知，在中共建政之前的中國亦曾多方嘗試並參與了航母的建造，只是這些早期航母的發展經驗因內戰與抗戰而未能持續下去。抗戰後期中國也曾準備接受一艘由英國贈與的現代化輕型航母，抗戰後的中國陷於國共內戰，國民政府最後敗退台灣，接收英國航母一案始終未能實現。

航空母艦的構想始自於20世紀初法國發明家克雷曼·阿德（Clément Ader）首次在其《軍事飛行》一書中提出，此後英美等國實施過多次以艦船搭載飛機的試驗，英國還成立了皇家航空隊與海軍航空隊，並於1912年首次將一艘老式巡洋艦競技神號改裝成世界上首艘水上飛機母艦。當時飛機無法直接在艦上起飛，而是以起重機吊掛水上飛機至海面上再起飛作戰，再以海面吊掛方式回收。

第一次世界大戰爆發後，當時的北洋政府海軍部派出2名年輕軍官陳紹寬和鄭禮慶赴歐洲觀戰。陳紹寬返國持續晉升至海軍總司令，數十年極力推動航母建造，可惜形格勢禁而未能成功。（圖／海洋檔案信息網）

第一次世界大戰爆發後，當時的北洋政府海軍部派出2名年輕軍官陳紹寬和鄭禮慶赴歐洲觀戰。當時英國除競技神號之外，又陸續將多艘大型艦艇改裝成水上飛機母艦，英國皇家海軍航母在達達尼爾海戰中炸沉土耳其5000噸級軍艦，震撼國際，後來又以改裝直通式飛行甲板的暴怒號航母搭載7架艦載機轟炸了德國空軍基地。這2次戰役奠定了艦載戰機在海上作戰的地位，改裝後的暴怒號更成功地實現了首艘直通甲板航空母艦的作戰功能。

國民政府海軍軍官陳紹寬受到歐洲戰場上的薰陶，又在英國擔任了2年海軍武官，1920年返國時便以發展海軍與航空母艦為職志。一次大戰後，中國亦趕上潮流建立了海軍航空部隊，但是最早擁有水上飛機母艦的，卻不是北洋政府海軍，而是張作霖的東北海軍。他在1922年第一次直奉戰爭敗戰後著手組建東北海軍，為抗衡北洋政府數十艘艦艇，因而另闢蹊徑，在東北海軍的沈鴻烈建議下用商船改裝了2艘水上飛機母艦鎮海號與華甲號，艦上搭載法國史萊克水上飛機，其中鎮海號曾參加過幾次作戰。

國民政府用客船改造成水上飛機母艦德勝號，由於它是以長江的平底客輪改造而成，無法在大海中行駛，只能在長江上巡弋。德勝號最後在對抗日軍時於江陰要塞自沉以阻礙日軍艦艇。（圖／網路）

後來國民政府中央軍為對抗東北海軍，也如法泡製，以2艘客船改造成水上飛機母艦威盛號與德勝號，搭載國產水上飛機。但這2艘由長江平底客輪改造而成的水上飛機母艦卻因吃水太淺無法在海上行駛，只能在長江上巡弋。1928年張學良宣布東北易幟，東北海軍併入中央軍，形式上完成全國統一。蔣介石統一全國後，任命陳紹寬擔任海軍第二艦隊司令兼海軍署署長，陳紹寬首次提出建造航空母艦之議，最後獲得蔣介石承諾，在建造60萬噸艦艇中會包括3艘航空母艦。陳紹寬隨後擔任海軍部長，為了建造首批航母也做了許多準備，甚至連3艘航母的基地分別設在膠州灣（山東）、象山（浙江）和大鵬灣（廣東）都已做好規劃，只是當時的政治與經濟條件下這些想法根本就無法實現。

國民政府改裝的德勝號上塔載的水上飛機。（圖／百度百科)

此時英美日等國在二戰期間建造全通式直接起降固定翼飛機的航空母艦已愈來愈成熟，水上飛機母艦已相形見絀。抗日戰爭爆發後，中國海軍僅有的幾艘水上飛機完全未能發揮作戰功能，最後是在長江江陰要塞與青島港自沉用於阻礙日軍艦艇前進，下場淒慘。隨後二次大戰愈見激烈，航母加上艦載機的戰術也更加發達。

國民政府改造的威盛號水上飛機母艦，與德勝號一樣，從未參加過戰鬥，最後是在江陰要塞自沉阻塞航道。（圖／網路）

到二戰末期，時任海軍總司令的陳紹寬才又重新規劃，他設想將中國沿海劃爲4個海軍區與20艘航母，後來航母數減為12艘，計劃首年先建造2艘，其餘在30年內陸續完成。日本戰敗投降後，美方還提議由英國贈送中國一艘輕型航母，但最後因中國陷入國共內戰而未能實現。

二次大戰日本宣布投降後，美國提議讓英國將其半人馬號（圖）輕型航母贈送給中國，同時贈送的還包括一艘輕巡洋艦，就是後來的重慶號，不過半人馬號因國共內戰一直未能交付予國民政府。（圖／網路）

贈送中國航空母艦之議始於1945年日本宣布投降之際，當時中國是受降國之一，美國提議讓英國將其半人馬號（HMS Centaur）輕型航母贈送給中國，作為中國派代表赴日接受日本投降的旗艦，用以震懾戰敗的日本。半人馬號航母是英國二戰時期建造的新型直通式甲板航母，排水量26000噸，可以搭載26架艦載機。中國將其命名為「伏威」號，並擬訂由海軍上校胡敬端出任艦長。當時搭配航母的還有一艘英國輕巡洋艦奧羅拉（HMS Aurora）號，中國首先獲得該艦，並將之命名為「重慶」號。而半人馬號航母因中國陷入國共內戰一直未能交付國民政府，1949年中共建政後，英國便打消贈送中國航母的計劃。

1945年9月17日，陳紹寬（左3）代表國民政府海軍在上海接收日軍在華艦艇。（圖／歷史檔案照）

現在兩岸的年輕人大多對於中國過去發展航母的歷史不太熟悉，直到近些年中國經濟高速成長，積累了足夠的財力與人力才逐漸走上建造現代化航母之路。從全球發展航母的歷史來看，建造與營運這種大型武器需要有極強大的經濟與科技能量，在未來持續推動航母戰略時必須量力而為，否則很可能在經濟與國防戰略上造成災難性的後果，對於快速發展的新興經濟大國而言，尤其值得警惕。