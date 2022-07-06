美國好市多收購台灣好市多45%股權，將向來低調高雄吳家搬上檯面。知情人士透露，「吳家很有錢也很低調，資產三輩子也花不完。」據CTWANT記者調查，就吳家公開持有的百貨公司及高爾夫球場土地，保守估計就有160億元，市場傳言吳家握有15萬坪地，加上賣股變現，總資產上看500億元。

一位高雄地產人士表示，大統吳家在高雄持有很多停車場、賣場，做賣場經營賺得都是零頭，最大利益是土地收租和出售，不過吳家謹守家訓「只進不出」原則，基本上很少賣地，最近一次動作較大的就是2020年華王飯店以15億元賣給興富發總裁鄭欽天，其他幾乎沒有聽到有土地釋出的消息。

知情人士透露，他們賣土地的決策聽說是透過董事會，決定要釋出哪一塊、定價多少後，丟出來給中人找客人，再議價一下就定案，速度都很快。

「吳家第三代非常節省，開的車不是MINI Cooper就是TOYOTA，基本上也不太管公司的事，都交給專業經理人，吳家賣一塊地全家可以撐10多年，大概覺得好好過生活就好。」一位曾與吳家接觸過的人就形容，他們很有錢也很低調，基本上資產三輩子也花不完，而且比高雄陳家還神秘，「陳家至少要找人喝酒、打球都還找得到，吳家的人都不在檯面上。」

大統集團旗下的高爾夫球場（已停業），面積最大時有17萬坪，目前剩餘的7.2萬坪仍有4億餘元的價值。（圖／報系資料照）

大統吳家作風低調，鮮少對外曝光，市場傳聞吳家持有土地超過15萬坪，不過確切數值無人知曉，只能從已知的百貨商場推估資產底部。包括三民區的大樂購物中心、前金區的大立百貨，以及新興區的大統五福店，另外還有歇業的苓雅區大統和平店、鹽埕區大新百貨舊址、屏東縣車城鄉的大統立高爾夫球場，若單純以土地價值計算，6塊地最少就值160億元。

其中最值錢的莫過於五福路、中華路圓環角地的大立百貨，推估土地價值達49億元，A、B館合計年營業額約12億元，其中B館是少數在頂樓設有含旋轉木馬、海盜船等大型遊樂設施的百貨商場，是不少老高雄人的兒時回憶；而土地面積達7.2萬坪的大統立高爾夫球場，因球證價值不計算在內，保守以每坪6萬元計算，也有4億元的土地價值。

經CTWANT調查，大統高爾夫球場原面積56公頃，約17萬坪，多年來有分割及出售的狀況，包括2020年時賣掉最大一筆7萬坪土地，如今所剩的7.2萬坪，也已多經夫妻贈與移轉給夏慧君。

業界人士分析，以前高爾夫球場是特許行業，要開立執照才能開業，但執照很早前就停發了，雖然現在高爾夫球場屬歇業狀況，但若執照還在，未來土地轉售價格會比單純農牧用地及遊憩用地好很多。

大立百貨B館頂樓，曾經有旋轉木馬、海盜船等設施，是許多老高雄人的回憶。（圖／報系資料照）

百貨公司方面，除了大新百貨舊址土地所有權人為吳姓自然人所有，其餘百貨公司都在大統集團名下。一位高雄在地人表示，大新百貨是高雄市第一間由台灣人開設的百貨公司，與大統百貨在老高雄人心中是具有歷史代表意義的地標，大新百貨火災時燒掉很多老高雄人的回憶，相當都惋惜，但大多人都不知道背後是個大家族在經營，還引進COSTCO，直到最近新聞才知道是這麼低調的家族。

一位商仲人士則表示，大立百貨位居精華地段，對面就是中央公園，向來是高雄市非常著名的百貨公司，營業額也非常好，類似北市忠孝東路上的SOGO，「目前價值有低估狀況，若之後要出售或活化，價格會很不一樣，尤其目前房價一路向上，未來每坪土地破300萬元沒有問題。」

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