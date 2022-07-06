國內出版龍頭三民書局創辦人劉振強2017年1月23日過世後，遺孀莊梅、長子劉仲文，以及目前實際掌管三民書局的次子劉仲傑等人爆發遺產爭奪戰。莊梅和長子劉仲文為一派，次子劉仲傑、女兒劉念華、劉念芸則為另一派，雙方互告纏訟5年，法律戰打得難分難捨，至今沒人占上風，目前最受矚目的夫妻剩餘財產分配請求權官司，台北地院將在7月13日召開調解庭，母子間是否能就遺產分配達成協議，備受各界矚目。

據了解，三民書局資產最值錢的是位於台北市復興北路的三民書局總公司（復北店）以及重慶南路門市部（重南店）的土地及房屋。資深房仲指出，兩者房地產市值合計超過11億元。

相關資料顯示，三民書局復北店包括1至4樓和地下室，建物總面積為828.76坪，市值約5.5億元，重南店有兩個門號，59號是獨棟1至3樓透天厝，建物總面積為176.67坪，市值約4.3億元，61號是11層大樓，劉家擁有其中1至4樓，建物面積為211.72坪，市值約1.8億元，合計市值11.6億元。

資深房仲估計，三民書局位於台北市「復北店」（右）、「重南店」（左）的房地產價值，合計超過11億元。（圖／張文玠攝）

三民書局劉家母子爭產案，從三民書局創辦人劉振強過世後4個月、即2017年5月間點燃戰火，先由長子劉仲文對弟弟劉仲傑提起詐欺、偽造文書等罪的刑事告訴，隔年2018年1月間，劉母莊梅對子女提起夫妻剩餘財產分配的民事訴訟案件，至今超過5年，家屬間仍無法對遺產分配比例達成共識，還衍生出一籮筐的民刑事訴訟案件，宛如長榮集團創辦人張榮發、台塑集團創辦人王永慶過世後翻版。

三民書局劉家在爭產訴訟中，彼此都無好話，裁判資料指出，劉振強指定接棒的次子劉仲傑，指稱大哥劉仲文有傷害家人、虐待動物情形，且從30歲起就要求父親劉振強分配遺產、金錢，還威脅「以後打官司都打不完」，使劉振強對長子厭惡不已，父子關係破裂，因此過去20、30年兩人幾乎不見面，劉振強還嚴禁長子進公司，三民員工也作證長子20年沒進公司，直到劉振強過世後，才看過他。

不過長子劉仲文則辯稱自己1994年3月以前都還是三民書局董事長，後來因為身體不好，父親劉振強才把他的董事長頭銜拿掉，安排他接下家族事業體中每年會有數百萬元收益的部分，1997年他癌症復發，人則在美國。

此外，劉仲傑另外代表的偉強投資公司，還告大哥劉仲文侵占公司借用他和母親莊梅名義開立的帳戶，牽動帳戶內3千多萬元保險金，連帶影響母親莊梅提領相關帳戶1千多萬元，涉及金額高達5千萬元，不過檢方和法院認為，莊梅曾從帳戶匯出贈與款項給兒女們，公司也曾將股利、購買房地產款項匯入劉仲文帳戶，劉仲文還用帳戶存款繳納綜合所得稅等款項，顯示帳戶各屬莊梅、劉仲文所有，兩人有權處分帳戶存款及變更存摺印鑑，因此檢方和法院都認為雙方互告所涉罪證不足，均不予起訴。

三民書局劉家爆發母子互控民刑事官司，高等法院民事庭判決母親莊梅勝訴，免還帳戶1464萬元存款。（圖／報系資料照）

檢方也指出，本案其實是雙方對於遺產分配有爭執，才引起一連串的訴訟，法院也判決莊梅免還1464萬多元帳戶存款。

對此，劉仲文透過律師表示，不便受訪。三民書局員工則在2018年9月18日登報力挺次子劉仲傑，認為他接棒20餘年，擔任總經理以來成績有目共睹，還痛批家屬爭產不該不擇手段，並擔心此舉將毀滅公司存續、影響550位員工生計，登報內容還將矛頭指向劉振強遺孀莊梅，指她已定居美國40年、擁有美國護照，除了已取得5億元遺產，每年還有近1500萬元租金收入，不應興訟毀滅劉振強一生辛苦盡力維護的三民書局。

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