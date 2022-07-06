三民書局在1953年由劉振強和友人柯君欽、范守仁創立，當時因為劉等3人自認只是「3位小民」，所以將書局取名為「三民書局」。創立時三民書局蝸居於台北市衡陽路，與文具行和其他書局共用店面，1961年遷居重慶南路，雖然歷經柯、范兩位共同創辦人退股等風波，劉振強獨資經營的三民書局仍日益茁壯，歷經近69年的努力，成為出版1萬多種書籍的業界龍頭，還擁有重慶南路、復興北路兩棟大樓，室內總面積達1200多坪的大型書店。

提到三民書局，不能不介紹創辦人劉振強，祖籍江蘇南通的他，堪稱台灣出版界傳奇人物，他少年適逢戰亂，17歲隻身從上海來台，孤苦無依、流落街頭，幸經好心的台北關渡陳姓阿嬤收留，不但讓他有棲身之所，每餐還讓他吃白米飯，陳姓阿嬤和家人卻只吃番薯籤，讓劉振強感念一輩子，視阿嬤如親生母親，經常照顧、奉養，不但替她送終，還買了數百坪墓地，每逢阿嬤忌日總要親自上香致意。

劉振強做生意的特色是以現金結帳，因此大受同業歡迎，不過也經常讓他在月中就資金用罄，月底只能呆坐228公園發愁，還好總有貴人相助，讓他度過一次又一次的難關。

有學界人士認為，三民書局的成功除了來自上海的劉振強極具生意頭腦又刻苦耐勞，也與他現金買斷學者著作權的作法頗有關係。以三民書局1957年開始發行的大專黃皮教科書為例，只要是念過大專院校的學生幾乎都使用過，而三民書局多擁有這些教科書的著作權。不過如果以為劉振強只是靠著手捧現金，就讓學富五車的大教授心甘情願配合，那就大錯特錯，他經常資助阮囊羞澀的學者，不開立字據、也不催討稿件，讓學者們心甘情願替他寫書。

劉振強創立的三民書局成出版界龍頭，他預付稿費訂金、不催稿，許多學者心甘情願替他寫書。（圖／三民書局提供）

教育界盛傳，1987年前後，劉振強得知台大教授胡耀恆好不容易獲得宿舍承購資格，但付不出頭期款，劉親自登門拜訪資助，讓胡嚇了一跳，直說「我怎麼還你呢！」劉連說不必還，以後寫了書交給三民出就可以了。胡在宿舍住了30年，書稿也拖了30年，胡終於在80歲交卷，將《西方戲劇史》大作交予三民書局出版，成為學界佳話。

不要以為拖30年才交稿太離譜，還有一位台師大教授黃慶萱曾撰文自述，他1974年簽約收了三民書局2萬元訂金，開始撰寫《周易六十四卦經傳通釋》一書，直到2020年才全部交稿。黃寫書的46年間，劉未曾催稿，讓黃慶萱感念不已。

劉振強在出版界最著名的事蹟，首推編纂三民書局鎮店之寶「大辭典」，劉明知編辭典吃力不討好，仍從1971年起，以公司盈餘和房地產向銀行借貸籌資，費時14年出書，耗資巨資1億6千餘萬元。由於當時台灣印刷廠都是採用日本漢字的銅模，字形既不標準也不夠美觀，劉不願「大辭典」誤人子弟，乾脆以教育部公布的標準字體為準，自費刻了3套銅模，光是鑄字用的銅模和鉛條，就買了60噸。

三民書局耗資1億6千萬元出版《大辭典》，讓日本漢學家驚艷，還榮獲金鼎獎優良圖書獎。（圖／翻攝三民書局網路書店）

可惜台灣當時印刷技術不夠成熟，因此拿到日本印刷，對方營業部負責人與劉面談時，竟把腳翹在咖啡桌上，不屑地說：「中國人還會有用14年才完成的事嗎？」劉受了日本人不少氣，仍耐著性子跟對方協商，後來日本漢學家看到「大辭典」內容大為驚嘆，從此不敢小看劉和三民書局。

出版「大辭典」後，劉振強深刻認識到，市面上排版通用的日本漢字急需改進，他開始還進行造字工程、自行成立造字工作室，並發展專屬的中文排版軟體系統，以因應電腦作為出版工具時代的來臨。劉振強不惜成本、致力出版業基礎工程，奠定他在台灣出版界無可動搖地位。

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