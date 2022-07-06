台北市重慶南路的書店街是5、6年級生的集體記憶。日據時代，重慶南路上便開設了「台灣書籍株式會社」，專門印製當時的教科書，光復後改為「台灣書店」，逐漸形成以教科書為主的出版聚落，大陸地區老牌書店：商務印書館、中華書局、世界書局等3大書局紛紛來台北展店、設立分部，1949年國民政府遷台後，出版社和新書局逐漸向重慶南路聚集，出版界龍頭三民書局也是在這個時期成立。

1950年代到1990年代初期是重慶南路書店街的鼎盛時期，短短的500公尺，竟擠進上百家書店和出版社，每天傍晚到打烊時刻，是書店人潮最多、業績最好、進帳最多時刻。書店街上，除1樓店面，2樓以上還有很多書店、出版社，以販賣專業、小眾類書籍為主，內行的讀者大多知道去哪裡找他們需要的書籍。

書店街聲名遠播，海外及大陸人士來台，總要到重慶南路逛書店挖寶，就算不買書，也要到此一遊，感染一下兩岸三地華人社會中，最具文化氣息的活力，如果說，全世界的華人想要買台灣的書，只要到重慶南路書店街應該都會讓他們滿意。各家大型書店也努力充實藏書、改善店內動線，提供讀者更好服務，以三民書局為例，1988年比照百貨公司首創在重慶南路門市部裝設手扶電梯，方便讀者上下樓，成為當時全台第一間有手扶電梯的書局，並販售各類圖書20餘萬種，成為全國首創圖書館式書店。

書店街上有個特色，每家店門口騎樓柱子旁設有書報攤，早期都是生活困頓的退伍軍人利用「地形地物」，用繩索、鐵絲網搭起木板掛滿書報販售，由於書店街緊鄰台北車站，加上購書人潮，連帶書報攤也跟著生意興隆，非正式統計曾達200多個。

已故詩人周夢蝶曾在明星咖啡廳前擺攤賣書，成為重慶南路書店街附近獨特的「文學風景」。（圖／報系資料照）

最有名的書報攤主人，首推獲國家文藝獎章的傳奇詩人周夢蝶。周自軍中退伍後，1959年起在重慶南路和武昌街口的明星咖啡廳前擺攤21年，直到1980年他胃出血動手術，無力擺攤為止。周夢蝶的書攤專賣詩集和文哲圖書，並出版《孤獨國》等詩集，他終日默然禪坐繁華街頭，全台文友慕名而來找他，成為書店街最獨特又難忘的「文學風景」。創作歌手陳綺貞曾以周夢蝶為主題譜曲寫詞，2013年如願與周見面，瞬間成為當時已高齡92歲周夢蝶的小粉絲。

2000年起，金石堂、誠品、新學友等連鎖書店大舉展店，以寬敞明亮和豐富藏書、吸收會員並提供折扣等方式，大肆攻城掠地，逐漸衝擊重慶南路書店街的營運，而後來網路書店興起及國人閱讀習慣的改變，更讓書店街的光環逐漸退色，隨著正中書局、中華書局、東方出版社和商務印書館等指標性書局一間間撤離重慶南路，連屹立書店街34年的金石堂城中店也在2018年6月吹熄燈號。金石堂城中店營業最後一天，不捨的讀友擠爆城中店，金石堂創辦人周正剛當時曾苦笑表示：「以前怎麼都不來呢？」

現在的書店街只剩三民書局、黎明書店、墊腳石書店等少數幾家書店，根據國民黨智庫教文體育組今年4月統計，目前書店街1樓店面前3名分別是餐飲業、金融業和商旅，僅存的5家書店當然排不上前3名，除了三民書局，其他書店皆為複合式經營，或專賣特定書籍。國民黨智庫教文體育組召集人陳學聖認為，文化部去年實施免營業稅但成效不彰，應該考慮免房屋稅、地價稅，透過加大補貼力道、推廣閱讀活動，勿讓實體書店走入歷史。

金石堂城中店2018年6月吹熄燈號，眾多讀友湧入買書，象徵重慶南路書店街時代告一段落。（圖／報系資料照）

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